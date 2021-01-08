10 игроков "Астон Виллы" заразились коронавирусом

Астон Вилла "Астон Вилла" объявила, что сразу 10 игроков первой команды одновременно заболели коронавирусом.

Помимо этих 10 футболистов, COVID-19 также был выявлен у четырех сотрудников бирмингемского клуба. Теперь все они находятся на карантине.

"У нас не было ни одного положительного результата, и вдруг вчера их оказалось сразу 14. 10 из 14 — это игроки", — сокрушается исполнительный директор "вилланов" Кристиан Парслоу.

Несмотря на вспышку коронавируса, "Астон Вилла" сыграет матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" сегодня вечером, пускай и молодежным составом.

А вот ближайшие матчи "Виллы" в Премьер-Лиге теперь находятся под угрозой отмены — на следующей неделе у команды Дина Смита запланированы игры против "Тоттенхэма" и "Эвертона".

Также сегодня было объявлено, что в 66 клубах Футбольной Лиги, участвующих в Кубке Англии, было выявлено аж 112 случаев заражения коронавирусом (3,507 проб). Почти треть из них, сообщает Sky Sports, относится ко всего трем клубам.


Метки Астон Вилла, Кубок Англии, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 18:00

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