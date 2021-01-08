10 игроков "Астон Виллы" заразились коронавирусом

"Астон Вилла" объявила, что сразу 10 игроков первой команды одновременно заболели коронавирусом.

Помимо этих 10 футболистов, COVID-19 также был выявлен у четырех сотрудников бирмингемского клуба. Теперь все они находятся на карантине.



"У нас не было ни одного положительного результата, и вдруг вчера их оказалось сразу 14. 10 из 14 — это игроки", — сокрушается исполнительный директор "вилланов" Кристиан Парслоу.



Несмотря на вспышку коронавируса, "Астон Вилла" сыграет матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" сегодня вечером, пускай и молодежным составом.



А вот ближайшие матчи "Виллы" в Премьер-Лиге теперь находятся под угрозой отмены — на следующей неделе у команды Дина Смита запланированы игры против "Тоттенхэма" и "Эвертона".



Также сегодня было объявлено, что в 66 клубах Футбольной Лиги, участвующих в Кубке Англии, было выявлено аж 112 случаев заражения коронавирусом (3,507 проб). Почти треть из них, сообщает Sky Sports, относится ко всего трем клубам.