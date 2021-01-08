Салиба: "Артета сказал, что я не готов для "Арсенала"

Защитник Вильям Салиба признался, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета поставил на нем крест еще во время предсезонного периода.

Так и не сыграл ни минуты за "Арсенал" в этом сезоне, в минувший понедельник Салиба присоединился к "Ницце" на правах аренды.



По словам Салиба, Артета принял решение насчет него уже после первого предсезонного матча и с тех пор не дал Вильяму другого шанса.



"Мои первые первые полсезона с "Арсеналом" были сложными, потому что предыдущие шесть месяцев я не мог тренироваться снаружи, сидел дома и не мог играть".



"Я прибыл туда, когда они завершали сезон, поэтому тренировался в одиночестве. Когда они вернулись из отпуска, мы почти сразу же сыграли первый товарищеский матч, в котором мне не хватало ритма и физической готовности".



"Тренер немедленно сказал мне, что я не готов. По крайней мере, я бы хотел получить шанс вернуться в ритм. Но так бывает в футболе", — цитирует Салиба Football.London.