"Вест Хэм" хочет купить Кинга или Диа

"Вест Хэм" рассматривает двух нападающих на замену покинувшему клуб Себастьяну Алле.

Купив Алле у "Айнтрахта" за 45 миллионов фунтов 18 месяцев назад, сегодня "Вест Хэм" продал Себастьяна в "Аякс" за 20.3 млн. фунтов.



Как сообщает Evening Standard, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес настроен обзавестись другим нападающим и уже присмотрел двух кандидатов на эту роль.



Первой целью "Вест Хэма" называется Джошуа Кинг, который доступен для трансфера в этом месяце примерно за 15 млн. фунтов. Цель номер два — Булае Диа из "Реймса".



24-летний сенегалец наколотил 10 голов за французский клуб в этом сезоне Лиги 1 и оценивается в 14 млн. фунтов.