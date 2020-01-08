"Вест Хэм" хочет купить Кинга или Диа
"Вест Хэм" рассматривает двух нападающих на замену покинувшему клуб Себастьяну Алле.
Купив Алле у "Айнтрахта" за 45 миллионов фунтов 18 месяцев назад, сегодня "Вест Хэм" продал Себастьяна в "Аякс" за 20.3 млн. фунтов.
Как сообщает Evening Standard, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес настроен обзавестись другим нападающим и уже присмотрел двух кандидатов на эту роль.
Первой целью "Вест Хэма" называется Джошуа Кинг, который доступен для трансфера в этом месяце примерно за 15 млн. фунтов. Цель номер два — Булае Диа из "Реймса".
24-летний сенегалец наколотил 10 голов за французский клуб в этом сезоне Лиги 1 и оценивается в 14 млн. фунтов.
08.01.2021 16:00
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