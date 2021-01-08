Клопп назвал три причины спада у Александер-Арнольда

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил спад в игре защитника Трента Александер-Арнольда.

На протяжении предыдущих сезонов Александер-Арнольд был образцом современного крайнего защитника, однако в нынешней кампании Трент не всегда дотягивает до своего привычного уровня.



Например, в проигранном "красными" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" на этой неделе (1:0) Трент совершил чудовищное количество потерь — 38.



Бывший голкипер "Ливерпуля" Дэвид Джеймс даже призвал Клоппа дать передышку Александер-Арнольду, временно выведя того из основного состава. Однако Юрген не видит здесь проблемы и верит, что 22-летний англичанин вернется в форму.



"Критика — это нормально. Это нормально, когда ты играешь перед публикой, и люди привыкли к уровню, который Трент демонстрировал последние три-четыре года".



"Естественно, это был не лучший его матч. Он знает это, мы знаем это".



"Этому есть объяснение. У него были и хорошие матчи, но причина в том, что он отсутствовал какое-то время — сперва из-за COVID, затем из-за травмы. Также у него толком не было предсезонного периода".



"Однако сейчас он возвращается в свое нормальное состояние, физически он в порядке, и рано или поздно он наберет свою лучшую форму", — цитирует Клоппа Daily Mirror.