"Лидс" и "Ливерпуль" интересуются Де Паулем

"Лидс" хочет приобрести атакующего полузащитника "Удинезе" Родриго Де Пауля в этом месяце, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля".

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса пытается заполучить своего соотечественника Де Пауля еще с прошлого лета, и есть все шансы, что Родриго покинет "Удинезе" в этом месяце.



Как утверждает The Sun, оцениваемый в 40 миллионов фунтов игрок сборной Аргентины хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, несмотря на интерес со стороны "Интера".



Однако недавно "Лидсу" стало известно, что внимание на 26-летнего Де Пауля обратил "Ливерпуль", и теперь клубу с "Элланд Роуд" нужно поторопиться, чтобы не упустить игрока.



Добавим, Де Пауль выступает за "Удинезе" после своего перехода из "Валенсии" в 2016 году. В 158 матчах за итальянский клуб Родриго забил 28 голов.