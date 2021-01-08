"Вест Хэм" продал Алле в "Аякс"
"Аякс" официально подтвердил приобретение нападающего Себастьяна Алле у "Вест Хэма".
Пройдя медицинское обследование, Алле заключил с "Аяксом" контракт до июня 2025. Выступать за амстердамскую команду Себастьян будет под 22-м номером.
"Аякс" также называет стоимость трансфера — 22.5 млн. евро (20.3 млн. фунтов), что более чем в два раза меньше тех 45 млн. фунтов, за которые Алле покупался "Вест Хэмом" у "Айнтрахта" 18 месяцев назад.
Продажа Себастьяна обусловлена тем, что в своих 53 матчах за "молотобойцев" 26-летний ивуариец забил всего 14 голов, в этом сезоне вчистую проигрывая конкуренцию Мичейлу Антонио.
08.01.2021 12:00
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Последние комментарии:
Аякс оформил чемпик в Эредивизии.
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Сейчас бы из середняка Бундеслиги покупать ноунеймов за 45 млн. который и не то чтобы забивал много по рамкам Германии. "Вест Хэм" конечно удивил этим трансфером.
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вот это бизнес кар я понимаю
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