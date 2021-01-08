"Вест Хэм" продал Алле в "Аякс"

Себастьян Алле "Аякс" официально подтвердил приобретение нападающего Себастьяна Алле у "Вест Хэма".

Пройдя медицинское обследование, Алле заключил с "Аяксом" контракт до июня 2025. Выступать за амстердамскую команду Себастьян будет под 22-м номером.

"Аякс" также называет стоимость трансфера — 22.5 млн. евро (20.3 млн. фунтов), что более чем в два раза меньше тех 45 млн. фунтов, за которые Алле покупался "Вест Хэмом" у "Айнтрахта" 18 месяцев назад.

Продажа Себастьяна обусловлена тем, что в своих 53 матчах за "молотобойцев" 26-летний ивуариец забил всего 14 голов, в этом сезоне вчистую проигрывая конкуренцию Мичейлу Антонио.


Метки Алле, Аякс, Вест Хэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 12:00

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  1. ensiferum 08.01.2021 12:51 # ensiferum
    Аякс оформил чемпик в Эредивизии.

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  2. empry 08.01.2021 12:19 # empry
    Сейчас бы из середняка Бундеслиги покупать ноунеймов за 45 млн. который и не то чтобы забивал много по рамкам Германии. "Вест Хэм" конечно удивил этим трансфером.

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  3. danik9 08.01.2021 12:07 # danik9
    вот это бизнес кар я понимаю

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