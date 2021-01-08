Аврам Грант дал совет Лэмпарду

Экс-главный тренер "Челси" Аврам Грант выразил свою поддержку нынешнему наставнику "синих" Фрэнку Лэмпарду, а также дал совет по выходу из кризиса.

В сезоне 2007/08, когда управление "Челси" на себя временно принял Грант, Лэмпард забил 20 голов в 40 матчах за "синих" с учетом всех соревнований.



Теперь Грант хочет, чтобы Лэмпард продемонстрировал бы ту же силу духа, как и в бытность игроком, пытаясь наладить игру и результаты "Челси".



"Насчет сложившейся ситуации я могу сказать лишь следующее: тебе нужно быть сильным, когда дела идут плохо, потому что каждый является гением и знает, что нужно делать, когда дела идут хорошо".



"В такого рода ситуации, когда дела идут плохо, ты должен быть сильным, искать решения и проявлять свой характер".



"Я могу посоветовать Фрэнку и другим в клубе оставаться терпеливыми, а еще важнее — делать то, что необходимо. Во-первых, никогда не теряй бойцовский дух, когда дела идут плохо. Во-вторых, не теряй то, что есть у тебя в голове — ты должен мыслить правильно и искать решения".



"Если ты будешь делать эти вещи, все будет нормально, потому что у них порядок с мастерством и потенциалом, как и в мое время", — цитирует Гранта Sky Sports.