Дайч предложил вакцинировать игроков Премьер-Лиги
Наставник "Бернли" Шон Дайч предложил вакцинировать футболистов Премьер-Лиги вместо того, чтобы постоянно проходить тестирование на коронавирус.
Каждую неделю Премьер-Лига отчитывается о новых случаях заражения COVID-19 среди игроков и персонала клубов, причем на тестирование и соблюдение протоколов безопасности тратятся многомиллионные суммы.
По мнению Дайча, эти деньги было бы лучше направить на поддержку медицины, а футболистов привить в приоритетом порядке после того, как вакцину получат наиболее нуждающиеся.
"На мой взгляд, вакцинация — это путь вперед для футбола".
"Посмотрите, сколько денег тратится на тестирование в Премьер-Лиге. Мы могли бы направить эти деньги на нужды Национальной службы здравоохранения или на систему вакцинации. Это определенно было бы лучше, чем просто прогонять футболистов через тесты по два-три раза в неделю".
"Давайте я поясню. Конечно, есть люди, чей приоритет в вакцинации выше, чем у футболистов. Я не говорю, что футболистов нужно привить раньше, чем людей, которые очень уязвимы".
"Я лишь говорю, что было бы лучше направить финансирование, которое сейчас уходит на тестирование, на дополнительные вакцины", — цитирует Дайча ESPN.
08.01.2021 10:00
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Он так говорит, как будто вакцины так много, что она лежит на полках магазинов и её ни кто не берёт.
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