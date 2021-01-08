Де Бур советует Ван де Беку подумать о переезде в Ла Лигу

Легенда голландского футбола Рональд Де Бур посоветовал полузащитнику Донни Ван де Беку подумать об уходе из "Манчестер Юнайтед" в январе.

После своего перехода из "Аякса" стоимостью 40 миллионов фунтов в летнее трансферное окно Ван де Бек отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



Де Бур опасается, что это может стоит Ван де Беку поездки на Чемпионат Европы. По мнению Рональда, стиль его соотечественника больше подходит для испанской Ла Лиги.



"Приближается Чемпионат Европы, куда он непременно захочет отправиться. Возможно, ему будет лучше поговорить со своим клубом о том, чего они конкретно хотят от него. Если ситуация с игровым временем не улучшится, он должен отправиться в аренду или даже уйти насовсем".



"Думаю, его игровой стиль больше подходит испанской лиге, чем английской. Если в Премьер-Лиге это зачастую бей-беги, то в Испании играют в более комбинационный футбол. К физической форме Донни нет вопросов, но за "Аякс" он проявлял себя лучше".



"Тебе всегда требуется удача. Конечно, сейчас его ситуация оставляешь желать лучшего, но может хватить одного замечательного матча, чтобы все полностью изменилось".



"Кроме того, мы не знаем, что происходит за кулисами. Возможно, у них есть определенные договоренности, и в этом сезоне они будут готовить его к следующему. Это всегда небольшая загадка", — цитирует Де Бура The Independent.