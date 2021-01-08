Заха вспомнил о несостоявшемся переходе в "Арсенал"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха рассказал, насколько близок он был к переходу в "Арсенал" летом 2019.

Летом 2019 "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, купив Николя Пепе за 72 миллиона фунтов. Однако к варианту с экс-игроком "Лилля" лондонский клуб обратился лишь после того, как не смог договориться с "Пэлас" по Захе.



Сам же Заха был готов присоединиться к "Арсеналу", который он поддерживает с детства. Уилфрид даже провел встречу с бывшим наставником "канониров" Унаи Эмери.



"Действительно, у меня состоялся разговор с главным тренером. Эмери сказал мне: "Мы с тобой одинаково смотрим на вещи". Он рассказал, где видит меня. Он знал, что я могу повлиять на игру в любой момент и все такое".



"Он сказал: "Да, мы были бы счастливы заполучить тебя". А я ответил: "Да, я был бы счастлив перейти".



"Это был довольно прямой разговор, потому что я играл против них, когда он был тренером "Арсенала", и он хорошо знал меня. Он видел, на что я способен, видел мою работоспособность и видел, что я могу дать команде".



"Естественно, это решает клуб, кого они выберут. И они предпочли Пепе, а не меня".



"Я просто думал... Если ты каждую неделю видишь игрока и видишь, что он делает... Я чувствовал, что у них не может быть колебаний насчет меня".



"Другие лиги ничуть не похожи на Премьер-Лигу, потому что здесь нет легких матчей. Каждая команда создает тебе проблемы. Нет такого матча, перед которым бы ты чувствовал: "Да, сегодня мы победим 5:0".



"Таковы были мои мысли. У меня есть ощущение, что игроки из-за рубежа имеют некоторое преимущество в глазах клубов. Словно клубы думают: "Да, я хочу его чуть сильнее, потому что он оттуда", — сообщил Заха The Telegraph.