"Вилла" планирует выставить команду U-23 против "Ливерпуля"

Джек Грилиш и Дин Смит Дабы избежать технического поражения, "Астон Вилла" собирается выставить свою команду U-23 на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" в пятницу вечером.

Напомним, за сутки до кубкового матча на "Вилла Парк" против чемпионов Премьер-Лиги бирмингемский клуб объявил о вспышке коронавируса.

"Вилла" отчиталась о "значительном количестве" инфицированных среди игроков первой команды и сотрудников клуба, а также закрыла свою тренировочную базу.

Как сообщает Daily Mirror, если FA и Премьер-Лига дадут добро на проведение матча, главный тренер бирмингемцев Дин Смит, его игроки и работающий с первой командой персонал не приблизятся к "Вилла Парк" в пятницу вечером.

Вместо этого "вилланы" выставят против "Ливерпуля" свою резервную команду, возглавляемую Марком Дилэйни. Но поскольку некоторые резервисты недавно тренировались с первой командой, Дилэйни придется призвать ряд игроков из U-18.


Метки Астон Вилла, Кубок Англии, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 07:00

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  1. largo-winch 08.01.2021 07:42 # largo-winch
    Nobody takes seriously Arsenal Cup

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  2. felixok 08.01.2021 07:39 # felixok
    И где тут честная борьба?

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  3. muaxaxaxa 08.01.2021 07:03 # muaxaxaxa
    Хм, то есть 7 голов не ожидается. Вся интрига сможет ли эта команда хотя бы трешку кинуть на клык клопроту и алисону?

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  4. januzaj00 08.01.2021 07:02 # januzaj00
    Лучше ман сити техн поражение дали б

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