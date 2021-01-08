"Вилла" планирует выставить команду U-23 против "Ливерпуля"
Дабы избежать технического поражения, "Астон Вилла" собирается выставить свою команду U-23 на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" в пятницу вечером.
Напомним, за сутки до кубкового матча на "Вилла Парк" против чемпионов Премьер-Лиги бирмингемский клуб объявил о вспышке коронавируса.
"Вилла" отчиталась о "значительном количестве" инфицированных среди игроков первой команды и сотрудников клуба, а также закрыла свою тренировочную базу.
Как сообщает Daily Mirror, если FA и Премьер-Лига дадут добро на проведение матча, главный тренер бирмингемцев Дин Смит, его игроки и работающий с первой командой персонал не приблизятся к "Вилла Парк" в пятницу вечером.
Вместо этого "вилланы" выставят против "Ливерпуля" свою резервную команду, возглавляемую Марком Дилэйни. Но поскольку некоторые резервисты недавно тренировались с первой командой, Дилэйни придется призвать ряд игроков из U-18.
08.01.2021 07:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Nobody takes seriously Arsenal Cup
(ответить)
И где тут честная борьба?
(ответить)
Хм, то есть 7 голов не ожидается. Вся интрига сможет ли эта команда хотя бы трешку кинуть на клык клопроту и алисону?
(ответить)
Лучше ман сити техн поражение дали б
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий