"Вилла" планирует выставить команду U-23 против "Ливерпуля"

Дабы избежать технического поражения, "Астон Вилла" собирается выставить свою команду U-23 на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" в пятницу вечером.

Напомним, за сутки до кубкового матча на "Вилла Парк" против чемпионов Премьер-Лиги бирмингемский клуб объявил о вспышке коронавируса.



"Вилла" отчиталась о "значительном количестве" инфицированных среди игроков первой команды и сотрудников клуба, а также закрыла свою тренировочную базу.



Как сообщает Daily Mirror, если FA и Премьер-Лига дадут добро на проведение матча, главный тренер бирмингемцев Дин Смит, его игроки и работающий с первой командой персонал не приблизятся к "Вилла Парк" в пятницу вечером.



Вместо этого "вилланы" выставят против "Ливерпуля" свою резервную команду, возглавляемую Марком Дилэйни. Но поскольку некоторые резервисты недавно тренировались с первой командой, Дилэйни придется призвать ряд игроков из U-18.