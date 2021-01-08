Артета в "Арсенале": главные ошибки за год работы

"Арсенал" сумел прервать затяжную полосу неудач и обыграть "Челси", "Брайтон" и "Вест Бромвич", но текущее место команды в таблице и ее общая форма в нынешнем сезоне не дают повода для оптимизма поклонникам "канониров". Ошибки менеджмента и главного тренера команды Микеля Артета только усугубили долгосрочный кризис лондонского клуба.

Микель Артета работает в "Арсенале" уже год, но пока что сложно сформировать четкое мнение о нем. Является ли он быстро обучающимся молодым специалистом, которому немного преждевременно был присвоен статус будущего гения? Или он раскрученный выскочка, которому повезло выиграть на "Уэмбли" два трофея, но не удалось предотвратить худший старт "канониров" в чемпионате за 36 лет? Или же правда где-то посередине, и Артету сдерживают факторы, на которые он не может повлиять — в частности, неспособность "Арсенала" получить качественное усиление на рынке?



Если есть желание относиться к послужному списку Артеты более доброжелательно, есть несколько визуальных свидетельств того, что его неудачи во многом связаны с тем торнадо, в которое он угодил, согласившись принять "Арсенал". Артета начинал работать в связке с Раулем Санллехи, но через восемь месяцев соотечественник Микеля ушел, приняв на себя ответственность за неэффективную трансферную политику клуба. Это была далеко не последняя перетряска на руководящих постах клуба, и пыль еще не улеглась до сих пор.



Из-за того, что клуб пытается, но не может избавиться от ряда разочаровывающих, но высокооплачиваемых исполнителей, его трансферные возможности скованы. Но в этом есть и вина самого Артеты. Если в ситуации с Месутом Озилом он ясно дал понять, что не рассчитывает на зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю игрока, то позиция по тем же Сократису и Колашинацу сформировалась слишком поздно, чтобы от них можно было избавиться хоть с каким-то профитом для клуба.



Также стоит отметить, что Артета не дал уйти Граниту Джаке, чья игра в осенний период вызывала массу нареканий, а ряд легенд клуба откровенно высказались о том, что им хотелось плакать, когда они видели Джаку с капитанской повязкой "Арсенала". Да, именно гол Гранита во многом помог прервать неудачную серию "Арсенала" и обыграть "Челси", но его нестабильность — как игровая, таки ментальная — является одной из основных проблем команды. Уговорить Джаку остаться — это личный промах Артеты.



Освободив зарплатную ведомость от обязательств перед Озилом, Сократисом, Колашинацем и Джакой, Артета мог бы с большей уверенностью выходить на охоту за креативными кадрами, которых сейчас очень сильно не хватает его команде. Если с обороной Микель сумел кое-как разобраться, то в атаке у "Арсенала" при нем потерялась легкость, с которой "канониры" традиционно создавали голевые моменты. Низкая результативность Обамеянга в этом сезоне — прямое следствие этого.



Более того, "Арсенал" не только не сумел летом избавиться от дорогого в обслуживании балласта, но и принял на борт еще одного "пассажира" — Виллиана. Пока что трансфер бразильского вингера выглядит очень спорным, а ведь с ним подписан контракт на три года и не исключено, что в будущем зарплата Виллиана станет таким же тяжелым бременем для бюджета клуба, как и нынешние обязательства по контракту с Озилом.



Кадровый промах меньшего калибра — продажа аргентинского голкипера Мартинеса, которого заменил в качестве дублера Бернда Лено исландец Рунарссон. Игра Рунарссона в матче Кубка Лиги с "Манчестер Сити" показала, что Алекс и близко не годится на подмену Лено, который и сам в последнее время не блещет надежностью. Если Мартинес мог составить реальную конкуренцию немцу и, как минимум, равноценно заменить его, то при нынешнем наборе голкиперов Артете остается только надеяться, что травмы обойдут Лено стороной.



"Арсенал" часто выглядит скованным в атаке, и это следствие не только отсутствия качественного плеймейкера, но и первые последствия работы Артеты с командой. На ранней стадии работы Микель счел нужным привить команде дисциплину и в некоторой мере ему удалось решить традиционные оборонительные проблемы "канониров". Но был у этого начинания и серьезный побочный эффект — у игроков появилась боязнь совершить ошибку, что и сказалось на креативной мощи "Арсенала". Сейчас игра "канониров" стала более надежной у своих ворот, но выхолощенной — у чужих.



Эти проблемы не являются новостью для Артеты — он понимает, что та стабильность, которая сейчас появилась у команды, является близкой родственницей посредственности. Если раньше "Арсенал" регулярно совершал ошибки у своих ворот, то он хотя бы был способен ярко проявить себя в атаке. Сейчас былую атакующую удаль "канониров" мы можем наблюдать лишь изредка, а гораздо чаще "Арсенал" играет вторым номером даже против когда-то "простых" соперников.



Артета, конечно же, понимает, что результаты команды в чемпионате заставляют забыть о его недавних кубковых достижениях и в целом неплохом начальном периоде работы в "Арсенале". Но в то же время его зацикленность на статистике, которую можно интерпретировать как угодно, немного смущает. Перед игрой с "Челси" Артета пришел на пресс-конференцию вооруженным статистической выкладкой, которая, по его мнению, доказывала тот факт, что "канонирам" просто дьявольски не везло в последнее время.



Но на самом деле, используя xG-статистику, Артета немного подтасовал цифры в нужную для него сторону, что очень насторожило ряд болельщиков "Арсенала". Сделал ли он это осознанно, для того, чтобы придать сил игрокам и воодушевить их перед игрой с "Челси"? Или же он просто пытался оправдать самого себя перед руководством клуба, понимая, что находится на грани скорой отставки?



Три победы подряд, добытые при непосредственном участии ряда молодых игроков вроде Мартинелли, Смит-Роу и Сака, немного ослабили давление на Артету. Впереди у "канониров" ряд матчей с соперниками, которых они способны обыграть, а также — трансферное окно, которое даст ответы на многие вопросы. Сумеет ли Артета наконец изменить вектор трансферной политики клуба, или "Арсенал" и дальше будет подписывать игроков, чья реальная ценность будет очевидной только для менеджмента "канониров"?



В самое ближайшее время мы узнаем, поднимется ли "Арсенал" в первую десятку или опустится к борьбе за выживание, которая уже не выглядит чем-то невероятным для клуба, все глубже погружающегося в пучину кризиса. Первый год Микеля Артеты в "Арсенале" был насыщенным, трофейным, но очень сумбурным. Что будет дальше — узнаем вскоре.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru