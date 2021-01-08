Невилл: "Ожидание первого трофея будет оказывать давление на Сульшера"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что вылет из Кубка Лиги подвергнет главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера давлению.

Поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Лиги в среду вечером означает, что ожидание первого трофея "Юнайтед" при Сульшере откладывается.



Невилл ожидает, что со временем это станет источником давления на норвежского специалиста.



"Я говорил и раньше, что с этим полуфиналом у меня как у фаната "Манчестер Юнайтед" связаны более высокие ожидания, чем с матчем против "Ливерпуля" на "Энфилде" на следующей неделе".



"Никто не ждал от "Манчестер Юнайтед" борьбы за титул в этом сезоне, но я думаю, было ощущение того, что клубу нужен трофей".



"В конце этого сезона срок пребывания Оле в клубе составит уже два с половиной года. Два с половиной года без трофеев, и это начнет оказывать давление".



"Юргену Клоппу нужен был трофей, и в конце концов он выиграл Лигу Чемпионов. Пеп Гвардиола выиграл Кубок Лиги. Жозе Моуриньо выигрывал Кубок Лиги в различных клубах, просто для затравки".



"Оле нужно что-нибудь выиграть. Они были так близки к финалу и находились в хорошей форме. Теперь это проблема".



"Я бы не сказал, что это огромная проблема для меня как для фаната прямо сейчас, но в перспективе это подвергнет главного тренера давлению. Потому что, если они отправятся на "Энфилд" и проиграют, люди снова будут говорить, что "стакан наполовину пуст", — сообщил Невилл в эфире.