Невилл: "Ожидание первого трофея будет оказывать давление на Сульшера"

Оле Гуннар Сульшер Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что вылет из Кубка Лиги подвергнет главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера давлению.

Поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Лиги в среду вечером означает, что ожидание первого трофея "Юнайтед" при Сульшере откладывается.

Невилл ожидает, что со временем это станет источником давления на норвежского специалиста.

"Я говорил и раньше, что с этим полуфиналом у меня как у фаната "Манчестер Юнайтед" связаны более высокие ожидания, чем с матчем против "Ливерпуля" на "Энфилде" на следующей неделе".

"Никто не ждал от "Манчестер Юнайтед" борьбы за титул в этом сезоне, но я думаю, было ощущение того, что клубу нужен трофей".

"В конце этого сезона срок пребывания Оле в клубе составит уже два с половиной года. Два с половиной года без трофеев, и это начнет оказывать давление".

"Юргену Клоппу нужен был трофей, и в конце концов он выиграл Лигу Чемпионов. Пеп Гвардиола выиграл Кубок Лиги. Жозе Моуриньо выигрывал Кубок Лиги в различных клубах, просто для затравки".

"Оле нужно что-нибудь выиграть. Они были так близки к финалу и находились в хорошей форме. Теперь это проблема".

"Я бы не сказал, что это огромная проблема для меня как для фаната прямо сейчас, но в перспективе это подвергнет главного тренера давлению. Потому что, если они отправятся на "Энфилд" и проиграют, люди снова будут говорить, что "стакан наполовину пуст", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 00:05

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