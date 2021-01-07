Клопп: "Покупка защитника в январе маловероятна"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему он не ожидает покупки защитника в январе.

На днях легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил уверенность, что команда Клоппа не защитит титул Премьер-Лиги, если не укрепит позицию центрального защитника, где в данный момент травмированы Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип.



По словам Клоппа, у "Ливерпуля" просто нет ресурсов для покупки правильного игрока, а на временное решение Юрген не согласен.



"Я не могу сказать, что мы точно никого не пригласим, но просто из-за ситуации в мире вероятность этого низка".



"Мы не должны забывать, что это тяжелая ситуация для всех людей и для футбольных клубов тоже. Возможно, у некоторых клубов нет абсолютно никаких финансовых проблем, но наш клуб всегда очень ответственно подходил к делам".



"Если бы в мире все было нормально, а клуб находился бы в максимально хорошей ситуации, то мы определенно бы что-нибудь предприняли, будь трое наших центральных защитников плюс Фабиньо и Кейта травмированы".



"Однако это не та ситуация, поэтому я не знаю, случится что-нибудь или нет".



"Возможно, нам удастся что-нибудь предпринять, но это не будет краткосрочное решение. Это было бы неправильно, потому что это особо не помогает".



"Мы должны справляться с ситуацией, преодолевая трудности, как мы это делаем до сих пор. Это не лучший момент для всей планеты, так почему для футбольного клуба должно быть иначе?" — цитирует Клоппа Sky Sports.