"Арсенал" взял кредит на 120 миллионов фунтов
"Арсенал" взял краткосрочный кредит на 120 миллионов фунтов для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Воспользовавшись специальной государственной программой помощи бизнесу в условиях пандемии, "Арсенал" обратился в Банк Англии за кредитом по льготной ставке в 0.5% годовых для покрытия кассового разрыва.
Указанную сумму в 120 млн. фунтов "канониры" обязаны вернуть до конца мая. При этом клубу запрещено тратить заемные деньги на трансферы.
Напомним, команда Микеля Артеты играет без зрителей с марта. Ранее объединение болельщиков "Арсенала" Arsenal Supporters' Trust прикидывало, что клуб недосчитается 144 млн. фунтов, если "Эмирейтс" будет закрыт целый год.
Оказавшись в сложной финансовой ситуации, "Арсеналу" пришлось уволить 55 сотрудников, а большинство игроков и руководителей клуба согласились на добровольное понижение зарплаты в течение целого года.
Добавим, что прошлым летом данной программой воспользовался "Тоттенхэм", одолжив у Банка Англии 175 млн. фунтов.
07.01.2021 22:00
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заебись, ой как заебись. потратят на трансферы свои деньги, а заемными будут по другим счетам рассчитываться.
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