"Арсенал" взял кредит на 120 миллионов фунтов

Эмирейтс "Арсенал" взял краткосрочный кредит на 120 миллионов фунтов для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Воспользовавшись специальной государственной программой помощи бизнесу в условиях пандемии, "Арсенал" обратился в Банк Англии за кредитом по льготной ставке в 0.5% годовых для покрытия кассового разрыва.

Указанную сумму в 120 млн. фунтов "канониры" обязаны вернуть до конца мая. При этом клубу запрещено тратить заемные деньги на трансферы.

Напомним, команда Микеля Артеты играет без зрителей с марта. Ранее объединение болельщиков "Арсенала" Arsenal Supporters' Trust прикидывало, что клуб недосчитается 144 млн. фунтов, если "Эмирейтс" будет закрыт целый год.

Оказавшись в сложной финансовой ситуации, "Арсеналу" пришлось уволить 55 сотрудников, а большинство игроков и руководителей клуба согласились на добровольное понижение зарплаты в течение целого года.

Добавим, что прошлым летом данной программой воспользовался "Тоттенхэм", одолжив у Банка Англии 175 млн. фунтов.


Метки Арсенал, финансы

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 07.01.2021 23:10 # mixmaster
    заебись, ой как заебись. потратят на трансферы свои деньги, а заемными будут по другим счетам рассчитываться.

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  2. kanoniru-poker 07.01.2021 22:56 # kanoniru-poker
    Щель88 к ноге сука

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  3. emilyen 07.01.2021 22:09 # emilyen
    Озиль Виллиан и пудель разорили Аснл. Много ходов очка пинсав

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  4. unclearness 07.01.2021 22:07 # unclearness
    Сейчас два подшконочных пенса соберётся

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  5. jirrort 07.01.2021 22:02 # jirrort
    Ахахахахаха

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