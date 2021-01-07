"Вест Хэм" принял предложение "Аякса" по Алле

"Вест Хэм" принял предложение "Аякса" в 20 миллионов фунтов о покупке нападающего Себастьяна Алле.

Летом 2019 сами "молотобойцы" купили Алле у "Айнтрахта" за 45 млн. фунтов. Себастьян стал одним из нескольких дорогостоящих — и оказавшихся провальными — приобретений при Мануэле Пеллегрини.



Нынешний главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес предпочитает использовать на острие атак Мичейла Антонио, поэтому удерживать Алле не стал.



Как сообщает Sky Sports, "Аякс" надеется завершить приобретение 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, забившего только 10 голов в своих 48 матчах Премьер-Лиги, в срок до воскресной игры против ПСВ.