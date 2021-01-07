"Арсенал" купил Омара Рекика

"Арсенал" совершил свое первое приобретение в зимнее трансферное окно, оформив переход защитника Омара Рекика из "Герты" за 900 тысяч фунтов.

В этом сезоне Омар выступал за резерв "Герты" в четвертом немецком дивизионе, а за первую команду берлинцев так и не дебютировал.



Тем не менее, Рекик попал на радар к "Арсеналу" и теперь, заключив профессиональный контракт, продолжит свое развитие в команде U-23 "канониров".



19-летний Омар, выступавший за Голландию и Тунис на юношеском уровне, приходится младшим братом защитнику "Севильи" Кариму Рекику.



Как и Карим, Омар некоторое время провел в системе "Манчестер Сити".