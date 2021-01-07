Амад Диалло присоединился к "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение вингера "Аталанты" Амада Диалло.
Напомним, "Юнайтед" достиг договоренности с "Аталантой" насчет Диалло еще 5 октября, в заключительный день летнего трансферного окна.
"Красные дьяволы" позволили Амаду задержаться в итальянском клубе на первую половину сезона, поскольку на тот момент у 18-летнего ивуарийца даже не было разрешения на работу в Англии.
Сейчас все формальности были улажены. Несмотря на желание "Аталанты" продлить аренду Диалло до конца сезона, Амад вливается в команду Оле Гуннара Сульшера уже сейчас.
Диалло заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев, а "Аталанта" получила в качестве компенсации 19 миллионов фунтов. Еще 18 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
"Наш клуб следил за Амадом несколько лет. Я лично просматривал его, и я убежден, что он является одним из ярчайших молодых игроков в футболе".
"Манчестер Юнайтед" обладает большим опытом по развитию молодых игроков, и у нас созданы все условия, чтобы Амад реализовал свой потенциал здесь".
"Ему потребуется время на адаптацию, но с его скоростью, видением игры и великолепным дриблингом этот процесс пройдет гладко. У него есть все необходимые атрибуты, чтобы стать важным для "Манчестер Юнайтед" игроком в предстоящие годы", — сообщил Сульшер.
07.01.2021 19:45
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Вагина Керимовна шлюха
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посмотрим посмотрим
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Что за нонейм ? В стане шлюх пополнение ехехехехехехехехехехехех
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Лил Пампа убили.
RIP
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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания заблокирует как минимум на ближайшие две недели аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. На своей странице в социальной сети Цукерберг объяснил это необходимостью обеспечить мирную передачу власти победившему на выборах Джо Байдену.
Источник: http://fapl.ru/posts/83288/?c=1#c7279910
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Американский бизнесмен Марк Цукерберг ответил, почему его социальная сеть Facebook в 2016 году не блокировала демократов, которые призывали к насилию. По его словам, «насилие – оправданный инструмент, если речь идёт о защите свободы».
«Эта ситуация – это совсем другое, нельзя сравнивать. Важно не то, как ты критикуешь и к чему ты призываешь, а против кого или за кого ты это делаешь. Это имеет смысл. Я понял бы людей, которые ворвались бы в Капитолий в интересах Демократической партии, но то, что мы видим сегодня – это попытки расшатать и расколоть общество, отстаивать интересы тех правителей, которые не нужны Америке. И каждый американец это понимает», – сказал он в интервью The Verge.
Основатель знаменитой соцсети подчеркнул, что блокировки сторонников Трампа продолжатся, если они “осмелятся высказываться на политические темы”. Интересы свободы, отметил Цукерберг, не покрывают права врагов свободы.
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