Амад Диалло присоединился к "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение вингера "Аталанты" Амада Диалло.

Напомним, "Юнайтед" достиг договоренности с "Аталантой" насчет Диалло еще 5 октября, в заключительный день летнего трансферного окна.



"Красные дьяволы" позволили Амаду задержаться в итальянском клубе на первую половину сезона, поскольку на тот момент у 18-летнего ивуарийца даже не было разрешения на работу в Англии.



Сейчас все формальности были улажены. Несмотря на желание "Аталанты" продлить аренду Диалло до конца сезона, Амад вливается в команду Оле Гуннара Сульшера уже сейчас.



Диалло заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев, а "Аталанта" получила в качестве компенсации 19 миллионов фунтов. Еще 18 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



"Наш клуб следил за Амадом несколько лет. Я лично просматривал его, и я убежден, что он является одним из ярчайших молодых игроков в футболе".



"Манчестер Юнайтед" обладает большим опытом по развитию молодых игроков, и у нас созданы все условия, чтобы Амад реализовал свой потенциал здесь".



"Ему потребуется время на адаптацию, но с его скоростью, видением игры и великолепным дриблингом этот процесс пройдет гладко. У него есть все необходимые атрибуты, чтобы стать важным для "Манчестер Юнайтед" игроком в предстоящие годы", — сообщил Сульшер.