"Астон Вилла" зафиксировала вспышку коронавируса перед матчем против "Ливерпуля"

"Астон Вилла" была вынуждена закрыть свою тренировочную базу после вспышки коронавируса внутри клуба.

Уже через сутки "Астон Вилле" предстоит сыграть против "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Англии, но теперь проведение этого матча находится под угрозой.



Как сообщает Sky Sports, тестирование игроков и сотрудников бирмингемского клуба на COVID-19 выявило "значительное количество" положительных результатов.



В результате "вилланы" срочно закрыли свою базу в Бодимур Хит и в данный момент ведут переговоры с FA и Премьер-Лигой том, что делать с завтрашним матчем на "Вилла Парк".



Добавим, это уже второй в нынешнем сезоне выезд "Ливерпуля" на "Вилла Парк", где ранее команда Юргена Клоппа сокрушительно уступила со счетом 7:2 в рамках Премьер-Лиги.