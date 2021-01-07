Ромеро попрощался с "Юнайтед"

Голкипер Серхио Ромеро попрощался с персоналом "Манчестер Юнайтед" и готовится покинуть клуб.

Напомним, Ромеро не удалось покинуть "Олд Траффорд" в летнее трансферное окно, хотя Серхио отлично понимал, что теперь будет за спиной не только Давида Де Хеа, но и Дина Хендерсона.



Контракт Ромеро с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, однако Manchester Evening News ожидает, что Серхио найдет себе новое пристанище уже в январе.



Ромеро еще в прошлом месяце попрощался с персоналом в Каррингтоне и с разрешения "красных дьяволов" уехал на родину в Аргентину, где и поддерживает свою форму.



Ожидается, что 33-летний голкипер продолжит карьеру в "Боке Хуниорс", куда может отправиться и защитник "Юнайтед" Маркос Рохо.



По информации ESPN, Рохо уже достиг устной договоренности с "Бокой" насчет двухлетнего контракта. Избавление от Маркоса и Серхио позволит "дьяволам" сократить свою зарплатную ведомость на 200 тысяч фунтов в неделю.