Ромеро попрощался с "Юнайтед"
Голкипер Серхио Ромеро попрощался с персоналом "Манчестер Юнайтед" и готовится покинуть клуб.
Напомним, Ромеро не удалось покинуть "Олд Траффорд" в летнее трансферное окно, хотя Серхио отлично понимал, что теперь будет за спиной не только Давида Де Хеа, но и Дина Хендерсона.
Контракт Ромеро с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, однако Manchester Evening News ожидает, что Серхио найдет себе новое пристанище уже в январе.
Ромеро еще в прошлом месяце попрощался с персоналом в Каррингтоне и с разрешения "красных дьяволов" уехал на родину в Аргентину, где и поддерживает свою форму.
Ожидается, что 33-летний голкипер продолжит карьеру в "Боке Хуниорс", куда может отправиться и защитник "Юнайтед" Маркос Рохо.
По информации ESPN, Рохо уже достиг устной договоренности с "Бокой" насчет двухлетнего контракта. Избавление от Маркоса и Серхио позволит "дьяволам" сократить свою зарплатную ведомость на 200 тысяч фунтов в неделю.
07.01.2021 18:00
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Рохо слева, збс
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спасибо за ле, топарик
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годный кипер, жаль
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