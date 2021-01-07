Ромеро попрощался с "Юнайтед"

Серхио Ромеро Голкипер Серхио Ромеро попрощался с персоналом "Манчестер Юнайтед" и готовится покинуть клуб.

Напомним, Ромеро не удалось покинуть "Олд Траффорд" в летнее трансферное окно, хотя Серхио отлично понимал, что теперь будет за спиной не только Давида Де Хеа, но и Дина Хендерсона.

Контракт Ромеро с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, однако Manchester Evening News ожидает, что Серхио найдет себе новое пристанище уже в январе.

Ромеро еще в прошлом месяце попрощался с персоналом в Каррингтоне и с разрешения "красных дьяволов" уехал на родину в Аргентину, где и поддерживает свою форму.

Ожидается, что 33-летний голкипер продолжит карьеру в "Боке Хуниорс", куда может отправиться и защитник "Юнайтед" Маркос Рохо.

По информации ESPN, Рохо уже достиг устной договоренности с "Бокой" насчет двухлетнего контракта. Избавление от Маркоса и Серхио позволит "дьяволам" сократить свою зарплатную ведомость на 200 тысяч фунтов в неделю.


Метки Бока Хуниорс, Манчестер Юнайтед, Ромеро, Рохо

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. fowler9 07.01.2021 18:28 # fowler9
    Рохо слева, збс

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  2. januzaj00 07.01.2021 18:25 # januzaj00
    спасибо за ле, топарик

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  3. bahosh 07.01.2021 18:13 # bahosh
    годный кипер, жаль

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