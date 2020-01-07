Матч "Саутгемптона" в Кубке Англии был отложен

Воскресный матч "Саутгемптона" в 3-м раунде Кубка Англии против "Шрюсбери" был отложен из-за вспышки коронавируса в клубе Лиги Один.

Именно с 3-го раунда в борьбу за Кубок Англии вступают представители Премьер-Лиги. По этой причине все клубы должны пройти тестирование на COVID-19.



Результаты тестирования в "Шрюсбери" оказались ошеломляющими — сразу 10 положительных результатов. Поэтому сегодня утром FA уведомила клуб третьего дивизиона, что игра против "Саутгемптона" не состоится.



На следующей неделе совет Ассоциации соберется, чтобы попробовать определить новую дату проведения матча. Но если это окажется невозможно, учитывая плотность календаря, "Шрюсбери" будет исключен из Кубка Англии, и "святые" автоматически выйдут в 4-й раунд.