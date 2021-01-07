Балоган, вероятно, покинет "Арсенал" в конце сезона

Нападающий Фоларин Балоган, вероятно, покинет "Арсенал" свободным агентом в конце сезона.

Действующий контракт Балогана с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона, и пока все попытки лондонского клуба склонить Фоларина к новой сделке провалились.



Sky Sports ожидает, что 19-летний Балоган так и не продлит сотрудничество с "Арсеналом", в системе которого он находится с восьми лет.



Об этот свидетельствует тот факт, что представители игрока юношеской сборной Англии уже ведут переговоры с рядом заинтересованных клубов из-за рубежа.



"Клуб хочет заключить сделку, главный тренер хочет заключить сделку, игрок хочет остаться, а насчет агента я не уверен. Мы общаемся с агентом и игроком, который хочет остаться в клубе, и нам нужно найти решение", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета на своей пресс-конференции сегодня.



Добавим, Балоган забил два гола в своих пяти матчах за "канониров" в этом сезоне. Согласно слухам, среди претендентов на Фоларина есть "Ливерпуль" и "Саутгемптон".