Партей вернулся к тренировкам с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил полноценные тренировки после месяца отсутствия с рецидивом травмы бедра.

Напомним, изначально Партей повредил свое бедро еще против "Астон Виллы" 8 ноября. Не успев до конца восстановиться, 6 декабря Томас вышел на дерби с "Тоттенхэмом" и был заменен с рецидивом в перерыве.



Однако сегодня "канониры" официально объявили, что Партей вернулся в общую группу и работает над улучшением своей физической формы.



В субботу команду Микеля Артеты ожидает матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ньюкасла" на "Эмирейтс", и у 27-летнего ганца есть все шансы получить несколько игровых минут.



Также "Арсенал" сообщает, что защитник Габриэль, у которого был выявлен коронавирус, чувствует себя хорошо и не проявляет никаких симптомов болезни. Однако к тренировкам бразилец будет допущен только после отрицательного теста на COVID-19.