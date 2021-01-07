Партей вернулся к тренировкам с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил полноценные тренировки после месяца отсутствия с рецидивом травмы бедра.
Напомним, изначально Партей повредил свое бедро еще против "Астон Виллы" 8 ноября. Не успев до конца восстановиться, 6 декабря Томас вышел на дерби с "Тоттенхэмом" и был заменен с рецидивом в перерыве.
Однако сегодня "канониры" официально объявили, что Партей вернулся в общую группу и работает над улучшением своей физической формы.
В субботу команду Микеля Артеты ожидает матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ньюкасла" на "Эмирейтс", и у 27-летнего ганца есть все шансы получить несколько игровых минут.
Также "Арсенал" сообщает, что защитник Габриэль, у которого был выявлен коронавирус, чувствует себя хорошо и не проявляет никаких симптомов болезни. Однако к тренировкам бразилец будет допущен только после отрицательного теста на COVID-19.
07.01.2021 15:00
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Ждемс
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Уверен что ненадолго. Чувак понял в какое никчёмное гейболото попал, и будет симулировать очередные травмы чтоб неиграть за этот ссаный вулвич. А там и контракт закончится, косойрла так разводил уже этих гомомикспёсиков.
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