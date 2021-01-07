Артета: "Озил уйдет только на правильных для "Арсенала" условиях"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Месут Озил покинет "Эмирейтс" в январе только на правильных для клуба условиях.

Наступление января означает, что теперь Озил волен вести официальные переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, среди которых значатся "Фенербахче" и "Ди Си Юнайтед".



Накануне агент Месута уже заявил, что уход его клиента из "Арсенала" в этом месяце действительно возможен, однако это не так, что "канониры" хотят избавиться от 32-летнего немца любой ценой.



"Если что-нибудь и случится в этом месяце, это должно быть во благо обеих сторон".



"Это должно быть хорошо для Месута и его будущего, а также хорошо для нашего клуба. Если так, каждый пойдет своим путем. Если нет, игрок останется здесь".



"Мы знаем, что в его лице обладаем очень важным игроком, который был ключевым игроком для этого клуба в предыдущие сезоны".



"Я должен был принять это решение (отлучить Озила от команды), и я принял его. Я осознавал последствия. Теперь наступил январь, и мы должны принять еще одно решение".



"Мы должны постараться найти лучший вариант для команды, клуба и самого игрока", — цитирует Артету Sky Sports.