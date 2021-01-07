Погба: "Все решили детали"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что его команда расстроена своим вылетом из Кубка Лиги со стадии полуфинала.

Несмотря на то, что "Сити" отпраздновал достаточно убедительную победу 0:2 на "Олд Траффорд", Погба показалось, что результат мог быть другим.



Однако Поль призывает свою команду не печалиться, потому что впереди старт в Кубке Англии и продолжение погони за "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.



"Конечно, мы расстроены, потому что мы не первый раз проигрываем "Сити" дома. Мы расстроены результатом и тем, что пропустили два гола после стандартов".



"Результат мог быть в обе стороны, но сегодня мы проиграли. И не в первый раз, как я уже сказал".



"Это досадное поражение, потому что трофей уже был близок. Мы должны прибавить, мы определенно должны прибавить".



"Все решили детали. Так постоянно бывает в больших матчах вроде этого. Здесь этими деталями стали стандартные положения".



"Мы должны извлечь урок, потому что это происходит не в первый раз. Мы должны извлечь урок и преодолеть это, потому что после сегодня у нас будут другие большие матчи. Завтра мы продолжим двигаться вперед".



"У нас нет времени, чтобы оплакивать свой вылет целую неделю, потому что мы осознаем свое положение. Мы в хорошем положении, и нам некогда расстраиваться. Мы преодолеем это и снова пойдем в бой", — сообщил Погба MUTV.