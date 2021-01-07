Погба: "Все решили детали"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что его команда расстроена своим вылетом из Кубка Лиги со стадии полуфинала.

Несмотря на то, что "Сити" отпраздновал достаточно убедительную победу 0:2 на "Олд Траффорд", Погба показалось, что результат мог быть другим.

Однако Поль призывает свою команду не печалиться, потому что впереди старт в Кубке Англии и продолжение погони за "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.

"Конечно, мы расстроены, потому что мы не первый раз проигрываем "Сити" дома. Мы расстроены результатом и тем, что пропустили два гола после стандартов".

"Результат мог быть в обе стороны, но сегодня мы проиграли. И не в первый раз, как я уже сказал".

"Это досадное поражение, потому что трофей уже был близок. Мы должны прибавить, мы определенно должны прибавить".

"Все решили детали. Так постоянно бывает в больших матчах вроде этого. Здесь этими деталями стали стандартные положения".

"Мы должны извлечь урок, потому что это происходит не в первый раз. Мы должны извлечь урок и преодолеть это, потому что после сегодня у нас будут другие большие матчи. Завтра мы продолжим двигаться вперед".

"У нас нет времени, чтобы оплакивать свой вылет целую неделю, потому что мы осознаем свое положение. Мы в хорошем положении, и нам некогда расстраиваться. Мы преодолеем это и снова пойдем в бой", — сообщил Погба MUTV.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. dendi 07.01.2021 13:56 # dendi
    ахаха команда дегроидов и цыганом и нигрой в цнтре, что-то сильно поверили в себя и возомнили себя топ игроки и топ клубом? без судей и пенки не вытащили? место таких под шконарем, нверное еще и в чемпик поверили? сити показал вам ваш уровень игры.
    в этом сезоне Ливерупль играет дерьмово и чемпик с такой игрой они не заслужили, так что буду рад чемпионтву Сити, они хотя бы в футбол играют
    а то всякие покерята, пинсы и мумшки повылезали как черви после дождя, сьебали очки пидорить, повоняли и хватит

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  2. alexomck 07.01.2021 13:53 # alexomck
    на фото Озил насилует Погба?

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  3. puhovik-vengera 07.01.2021 13:41 # puhovik-vengera
    Все решили детали -
    Нам пенку не дали

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  4. superperez101 07.01.2021 13:34 # superperez101
    5 за фотку

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