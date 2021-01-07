Погба: "Все решили детали"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что его команда расстроена своим вылетом из Кубка Лиги со стадии полуфинала.
Несмотря на то, что "Сити" отпраздновал достаточно убедительную победу 0:2 на "Олд Траффорд", Погба показалось, что результат мог быть другим.
Однако Поль призывает свою команду не печалиться, потому что впереди старт в Кубке Англии и продолжение погони за "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.
"Конечно, мы расстроены, потому что мы не первый раз проигрываем "Сити" дома. Мы расстроены результатом и тем, что пропустили два гола после стандартов".
"Результат мог быть в обе стороны, но сегодня мы проиграли. И не в первый раз, как я уже сказал".
"Это досадное поражение, потому что трофей уже был близок. Мы должны прибавить, мы определенно должны прибавить".
"Все решили детали. Так постоянно бывает в больших матчах вроде этого. Здесь этими деталями стали стандартные положения".
"Мы должны извлечь урок, потому что это происходит не в первый раз. Мы должны извлечь урок и преодолеть это, потому что после сегодня у нас будут другие большие матчи. Завтра мы продолжим двигаться вперед".
"У нас нет времени, чтобы оплакивать свой вылет целую неделю, потому что мы осознаем свое положение. Мы в хорошем положении, и нам некогда расстраиваться. Мы преодолеем это и снова пойдем в бой", — сообщил Погба MUTV.
07.01.2021 13:00
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Последние комментарии:
ахаха команда дегроидов и цыганом и нигрой в цнтре, что-то сильно поверили в себя и возомнили себя топ игроки и топ клубом? без судей и пенки не вытащили? место таких под шконарем, нверное еще и в чемпик поверили? сити показал вам ваш уровень игры.
в этом сезоне Ливерупль играет дерьмово и чемпик с такой игрой они не заслужили, так что буду рад чемпионтву Сити, они хотя бы в футбол играют
а то всякие покерята, пинсы и мумшки повылезали как черви после дождя, сьебали очки пидорить, повоняли и хватит
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на фото Озил насилует Погба?
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Все решили детали -
Нам пенку не дали
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5 за фотку
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