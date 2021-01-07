"Астон Вилла" не продаст Грилиша в январе

"Астон Вилла" готова блокировать интерес больших клубов к своему капитану Джеку Грилишу в этом месяце.

В 15 матчах этого сезона Премьер-Лиги Грилиш забил пять голов и отдал семь результативных передач, и если верить слухам, своим отличным футболом Джек привлек интерес "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



На самом деле "Юнайтед" интересовался Грилишем еще минувшим летом, но так и не решился выдвинуть свое предложение после того, как "Вилла" озвучила цену за Джека — 80 млн. фунтов. Тогда полузащитник заключил с бирмингемским клубом новый пятилетний контракт с зарплатой свыше 100 тыс. фунтов в неделю.



Как утверждает Daily Mail, интерес к Грилишу существует не только из Манчестера, но также из-за пределов Премьер-Лиги, однако "Вилла" это совершенно не приветствует.



Амбициозные боссы "Виллы" готовы обсудить продажу Грилиша в конце сезона, но в январе собираются блокировать любые предложения по своему лучшему игроку, независимо от их размера.