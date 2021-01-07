"Аякс" надеется купить Алле у "Вест Хэма"
"Аякс" пытается договориться о покупке нападающего "Вест Хэма" Себастьяна Алле.
Летом 2019 "Вест Хэм" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Айнтрахту" 45 миллионов фунтов за Алле.
Однако подтвердить свой бомбардирский талант в Англии Себастьян не смог, забив лишь 10 голов в 48 матчах Премьер-Лиги за "молотобойцев".
Теперь переманить Алле пытается "Аякс", сообщает Sky Sports. Но главному тренеру лондонцев Дэвиду Мойесу потребуется замена, прежде чем он даст добро на отъезд 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара посреди сезона.
Goal добавляет, что "Аякс" надеется подписать Алли всего за 25 миллионов евро (22.6 млн. фунтов).
07.01.2021 11:00
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Вряд ли молотки за 25 отдадут.это будет провал
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