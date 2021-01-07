"Аякс" надеется купить Алле у "Вест Хэма"

"Аякс" пытается договориться о покупке нападающего "Вест Хэма" Себастьяна Алле.

Летом 2019 "Вест Хэм" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Айнтрахту" 45 миллионов фунтов за Алле.



Однако подтвердить свой бомбардирский талант в Англии Себастьян не смог, забив лишь 10 голов в 48 матчах Премьер-Лиги за "молотобойцев".



Теперь переманить Алле пытается "Аякс", сообщает Sky Sports. Но главному тренеру лондонцев Дэвиду Мойесу потребуется замена, прежде чем он даст добро на отъезд 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара посреди сезона.



Goal добавляет, что "Аякс" надеется подписать Алли всего за 25 миллионов евро (22.6 млн. фунтов).