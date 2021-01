Светская хроника за четверг

"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Лионеля Месси. Юрген Клопп уговаривает Килиана Мбаппе перейти в "Ливерпуль". Александра Зинченко сватают в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Боссы "Манчестер Сити" считают свой клуб фаворитом в борьбе за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. (The Telegraph)



ПСЖ нанял Маурисио Почеттино главным тренером как раз для того, чтобы опередить "Сити" в борьбе за Месси. (talkSPORT)



"Челси" и "Аякс" вступили в борьбу с "Манчестер Юнайтед" за эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо. (El Telegrafo)



"Ливерпуль" предложил защитнику "Баварии" Давиду Алабе контракт с зарплатой в 175 тысяч фунтов в неделю. (Daily Express)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддерживает контакт с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе и все еще надеется уговорить игрока перейти к "красным". (AS)



Наставник "Арсенала" Микель Артета проявляет интерес к полузащитнику "Брайтона" Иву Биссума. (Daily Mail)



"Эвертон" находится в ожидании предложений по нападающему Мойзе Кину, который сейчас выступает за ПСЖ на правах аренды. (Liverpool Echo)



"Вест Хэм" интересуется левым защитником "Сити" Александром Зинченко. (The Sun)



"Вест Бромвич" ведет переговоры о покупке вингера "Вест Хэма" Роберта Снодграсса. (Sky Sports)



Снодграсс станет первым приобретением Сэма Эллардайса в качестве главного тренера "Вест Бромвича". (The Telegraph)



"Вест Бромвич" заинтересован в нападающем "Ньюкасла" Энди Кэрролле. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" задумывается об отзыве нападающего Патрика Кутроне из аренды в "Фиорентине". (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" сражаются за 19-летнего нападающего "Аякса" Лассину Траоре. (De Telegraaf)



"Лидс" — наиболее вероятное направление для защитника "Челси" Фикайо Томори. (BBC)



"Челси" не отпустит Томори в январе из-за травмы Андреаса Кристенсена. (The Sun)



Другое



Мик Маккарти покинул должность главного тренера АПОЭЛа из Кипра спустя два месяца после назначения. (BBC)



Фрэнк Лэмпард мечтает тренировать "Барселону". (Sport.es)



Если Месут Озил не покинет "Арсенал" в январе, то до конца сезона получит 8.75 млн. фунтов в виде зарплаты плюс бонус за преданность клубу. (The Sun)



Харри Кейн заработал 11.5 млн. фунтов за пределами футбольного поля в прошлом году. Такой доход нападающему "Тоттенхэма" обеспечили имиджевые права и инвестиции в недвижимость. (The Sun)



Полузащитнику "Вест Хэма" Томашу Соучеку был подарен картофельный салат персоналом кухни на базе клуба. (The Sun)