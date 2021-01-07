Сиссоко: "Моуриньо делает из нас победителей"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко чувствует, что благодаря Жозе Моуриньо его команда готова к завоеванию Кубка Лиги.

Именно Сиссоко открыл счет в победном для "шпор" полуфинале Кубка Лиги против "Брентфорда" в минувший вторник (2:0). Теперь всего одна победа отделает лондонцев от их первого с 2008 года трофея.



Сиссоко отмечает, как изменилась психология "Тоттенхэма" при Моуриньо. "Шпоры" уже чувствуют себя победителями и теперь готовы подтвердить это делом.



"Жозе делает из нас победителей. Да, мы можем сказать так. Мы знаем, что из себя представляет Жозе как тренер и чего он добился в прошлом. Думаю, президент пригласил его сюда, чтобы выигрывать трофеи, и он пытается привить соответствующий дух команде. Я не говорю, что у нас не было победного духа при предыдущем тренере, но сейчас команда много работает над этим, и Жозе уделяет этому внимание каждый день. Это хорошо, что мы вышли в финал, и теперь мы должны выиграть его".



"Настало время выиграть трофей. Много лет мы упускали такого рода возможности, и мы обязаны использовать эту. Мы все еще в гонке в лиге, нам все еще играть в другом кубковом турнире, мы продолжаем путь в Лиге Европы, так что для нас многое на кону в этом сезоне. Давайте верить в себя, давайте продолжать сражаться, давайте постараемся выиграть каждый матч, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Сиссоко The Guardian.