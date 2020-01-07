Вудворд — самый высокооплачиваемый директор в Премьер-Лиге

Вице-президент "Манчестед Юнайтед" Эд Вудворд является самым высокооплачиваемым директором среди 20 клубов Премьер-Лиги.

Зарплата Вудворда за сезон 2019/20 составила 3.09 млн. фунтов — немногим меньше, чем за предыдущий 12-месячный период (3.16 млн. фунтов в 2018/19).



Вторым самым высокооплачиваемым директором в Премьер-Лиге The Independent называет Даниэля Леви, который потерял гораздо больше из-за пандемии коронавируса. Годовая зарплата президента "Тоттенхэма" рухнула с 7 до 2.96 млн. фунтов.



Отметим, что прошлый сезон "Юнайтед" завершил с убытком в размере 17.7 млн. фунтов против прибыли в 28.3 млн. фунтов годом ранее. Доходы "красных дьяволов" тоже снизились — с 601.9 до 487.5 млн. фунтов.