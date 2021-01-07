Гвардиола посвятил победу над "Юнайтед" Колину Беллу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посвятил победу над "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги легендарному Колину Беллу.

Отпраздновав победу 0:2 на "Олд Траффорд" в среду вечером, "Сити" четвертый сезон подряд достиг финала Кубка Лиги.



После дерби Гвардиола выразил восхищение этим достижением, а также вспомнил о Колине Белле, который становился чемпионом Англии с "Сити" в сезоне 1967/68 и который ушел из жизни на этой неделе в возрасте 74 лет.



"Это для него, для его семьи. Этот человек помог создать нечто особенное в этом клубе. То наследие, которое оставили игроки вроде него, и сделало наш клуб таким".



"Это была выдающаяся игра. Во втором тайме у нас возникали кое-какие проблемы, потому что соперник имел два лишних дня на отдых относительно нашего матча на "Стэмфорд Бридж", но мы добились невероятного достижения".



"Я знаю, что это не Лига Чемпионов, но тем не менее — мы достигаем финала четыре сезона подряд. Я под большим впечатлением от этой команды", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.