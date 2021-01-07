Сульшер: "У МЮ нет психологического барьера насчет полуфиналов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что у его команды нет психологического барьера, связанного с преодолением полуфиналов.

Проиграв полуфиналы трех соревнований в прошлом сезоне, в среду вечером "Юнайтед" продолжил эту традицию. Подопечные Сульшера уступили путевку в финал Кубка Лиги "Манчестер Сити", потерпев домашнее поражение счетом 0:2.



Тем не менее, Сульшер чувствует, что "Юнайтед" движется в правильном направлении и стал сильнее относительно прошлогоднего полуфинала Кубка Лиги.



"Мы становимся ближе. Это улучшенная версия "Юнайтед", нежели год назад в этом полуфинале, причем значительно".



"Здесь нет психологического барьера — просто иногда ты играешь против хороших команд в полуфинале. В этот раз нам противостоял "Сити" — возможно, лучшая команда в Англии в данный момент".



"Манчестер Сити" способен забивать замечательные голы и помногу. Нужно принять это. Но пропускать после стандартных положений — вот это расстраивает. Мы были недостаточно хороши в эти моменты".



"Мы создали недостаточно больших шансов. Как и они. Мы не показали хорошей физической готовности, как в предыдущих матчах. Мы были недостаточно хороши сегодня".



"В лице "Манчестер Сити" нам противостояла очень хорошая команда. Они сыграли хорошо. Когда они играют хорошо, ты должен сыграть очень хорошо, чтобы победить их. Нам просто не хватило этой толики", — цитирует Сульшера Evening Standard.