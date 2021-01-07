"Сити" победил "Юнайтед" и вышел в финал Кубка Лиги

Соперником "Тоттенхэма" по финалу Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", переигравший "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Уже на второй минуте матча на "Олд Траффорд" мяч побывал в воротах "горожан". Зак Стеффен отразил удар Маркуса Рэшфорда, а спешивший на помощь своему голкиперу Джон Стоунс не совладал с отскоком и совершил автогол. К счастью для гостей, в этом эпизоде был зафиксирован офсайд.



Спустя три минуты мяч оказался в противоположных воротах. Илкай Гюндоган с линии вратарской замкнул прострел Фила Фодена с левого края штрафной площади, но и здесь офсайд.



Обменявшись отмененными ударами, вскоре команды обменялись дальними выстрелами. Крученый удар Бруну Фернандеша был отражен Стеффеном, а Кевин Де Брюйне сотряс штангу.



Игра смотрелась и была обоюдоострой — разве что "Сити" больше владел мячом, чем "Юнайтед". Соперники были достойны друг друга.



А на 24-й минуте случился еще один отмененный гол. Фоден совершил рывок с левого фланга до штрафной, откуда пробил Дина Хендерсона, но вновь офсайд.



Ближе к перерыву игра успокоилась. За первый тайм телезрители увидели лишь один удар в створ, да и тот нанесли "дьяволы".



Второй же тайм начался с гола, забитого по всем правилам. Фоден навесил со штрафного, а Стоунс бедром переправил мяч в ворота — 0:1.



Забитый гол придал уверенности "горожанам", которые установили контроль над игрой и принялись оказывать давление на дрогнувшего соперника.



"Сити" создал несколько неплохих моментов, заставляя Хендерсона трудиться в поте лица, тогда как "Юнайтед" ответить было нечем — лишь нелепая попытка Антони Мартиаля заработать пенальти.



А на 83-й минуте судьба матча была решена. Аарон Ван-Биссака головой вынес мяч за пределы штрафной площади после розыгрыша углового, однако вынес точно на Фернандиньо, который тут же пробил в нижний угол ворот — 0:2.



После второго гола у хозяев опустились руки — заключительные минуты прошли безмятежно для гостей.



В первом тайме игра была вполне равной, тем удивительнее провал, случившийся с "Юнайтед" после первого пропущенного гола. "Сити" победил заслуженно и в четвертый сезон подряд достиг финала Кубка Лиги. А "дьяволы" проиграли свой четвертый полуфинал при Оле Гуннаре Сульшере.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)



Голы: Стоунс 50, Фернандиньо 83.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Ван де Бек 88), Мактоминей (Гривуд 75), Погба, Фернандеш, Рэшфорд, Мартиаль.



"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Махрез (Родри 79), Фоден, Стерлинг.



Предупреждения: Фред, Шоу — Фернандиньо, Канселу.