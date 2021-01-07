"Сити" победил "Юнайтед" и вышел в финал Кубка Лиги
Соперником "Тоттенхэма" по финалу Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", переигравший "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.
Уже на второй минуте матча на "Олд Траффорд" мяч побывал в воротах "горожан". Зак Стеффен отразил удар Маркуса Рэшфорда, а спешивший на помощь своему голкиперу Джон Стоунс не совладал с отскоком и совершил автогол. К счастью для гостей, в этом эпизоде был зафиксирован офсайд.
Спустя три минуты мяч оказался в противоположных воротах. Илкай Гюндоган с линии вратарской замкнул прострел Фила Фодена с левого края штрафной площади, но и здесь офсайд.
Обменявшись отмененными ударами, вскоре команды обменялись дальними выстрелами. Крученый удар Бруну Фернандеша был отражен Стеффеном, а Кевин Де Брюйне сотряс штангу.
Игра смотрелась и была обоюдоострой — разве что "Сити" больше владел мячом, чем "Юнайтед". Соперники были достойны друг друга.
А на 24-й минуте случился еще один отмененный гол. Фоден совершил рывок с левого фланга до штрафной, откуда пробил Дина Хендерсона, но вновь офсайд.
Ближе к перерыву игра успокоилась. За первый тайм телезрители увидели лишь один удар в створ, да и тот нанесли "дьяволы".
Второй же тайм начался с гола, забитого по всем правилам. Фоден навесил со штрафного, а Стоунс бедром переправил мяч в ворота — 0:1.
Забитый гол придал уверенности "горожанам", которые установили контроль над игрой и принялись оказывать давление на дрогнувшего соперника.
"Сити" создал несколько неплохих моментов, заставляя Хендерсона трудиться в поте лица, тогда как "Юнайтед" ответить было нечем — лишь нелепая попытка Антони Мартиаля заработать пенальти.
А на 83-й минуте судьба матча была решена. Аарон Ван-Биссака головой вынес мяч за пределы штрафной площади после розыгрыша углового, однако вынес точно на Фернандиньо, который тут же пробил в нижний угол ворот — 0:2.
После второго гола у хозяев опустились руки — заключительные минуты прошли безмятежно для гостей.
В первом тайме игра была вполне равной, тем удивительнее провал, случившийся с "Юнайтед" после первого пропущенного гола. "Сити" победил заслуженно и в четвертый сезон подряд достиг финала Кубка Лиги. А "дьяволы" проиграли свой четвертый полуфинал при Оле Гуннаре Сульшере.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)
Голы: Стоунс 50, Фернандиньо 83.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Ван де Бек 88), Мактоминей (Гривуд 75), Погба, Фернандеш, Рэшфорд, Мартиаль.
"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Махрез (Родри 79), Фоден, Стерлинг.
Предупреждения: Фред, Шоу — Фернандиньо, Канселу.
07.01.2021 00:40
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Последние комментарии:
Хоть манки и не выиграли КАЛ , они все равно останутся калом ухехехехехехехехехехехехеех
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Юлька маленькая моя с победой )))
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Мы можем выиграть КЛ, говорил он, мы более свежие, ну ну))))
Ох и пиздобол
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Юль, с победой! Изи катка!
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А кто из манков шлюх с помойки мне отсосало сделает ? М ?
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А тем временем: Вудворд вернул себе статус наиболее высокооплачиваемого руководителя в АПЛ. Не иначе на зарплате Оле сэкономил.
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КОРОЛИ!!!
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lexa-anal сайт для педерастов не здесь вали
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не победил, а обоссал
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полуфинальтед, ахаххаххахах
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покетина решил показать кто батя в хате и начал свой путь во Франции с разгрома.
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mанки 1олько на пару дней вылезли из под шконки, а 1еперь опя1ь обра1но. олд уни1аз бордель для приезжих)
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Покпа на поле - быть сосямбе, как и Марс.
Сити без проблем и по праву в финале, а вот с ЛФК такое вообще не прокатит - нех придумывать велик, надо выпускать нормальных типов, а не этих черноголовок
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сульша опять проепал полуфинал, хДДД
ну да, верьте дальше, что он затащит титул для мю, ага)
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Шпоры на контрах накажут снова как в чемпе.
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liverfun
чет просто на классе сити победил, гвардиола напиздил идей у ливерпуля по поводу обороны, как будто прошлосезонного чемпиона увидел, здорово отзащищались.
Источник: http://fapl.ru/posts/83283/?c=1
в э1оm mа1че mc не сосал в судейской, хз о чеm пеликан говори1
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Манков с победой ) лемасик жалко (((((
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Слили ненужный турнир.
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Погба дно, Марс труп.
Олегу пиздюль за затяг с заменами, 20 минут проебали смотря на все тоже. Бруну на матч с Бернли отдых.
Остальные средне, Сити играл лучше, свои моменты додавил. КАЛ видимо трофей Сити.
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чет просто на классе сити победил, гвардиола напиздил идей у ливерпуля по поводу обороны, как будто прошлосезонного чемпиона увидел, здорово отзащищались.
де брюйне сейчас лучший игрок мира без вариантов, абсолютный топарь без слабых мест
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