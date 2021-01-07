"Сити" победил "Юнайтед" и вышел в финал Кубка Лиги

Фернандиньо Соперником "Тоттенхэма" по финалу Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", переигравший "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Уже на второй минуте матча на "Олд Траффорд" мяч побывал в воротах "горожан". Зак Стеффен отразил удар Маркуса Рэшфорда, а спешивший на помощь своему голкиперу Джон Стоунс не совладал с отскоком и совершил автогол. К счастью для гостей, в этом эпизоде был зафиксирован офсайд.

Спустя три минуты мяч оказался в противоположных воротах. Илкай Гюндоган с линии вратарской замкнул прострел Фила Фодена с левого края штрафной площади, но и здесь офсайд.

Обменявшись отмененными ударами, вскоре команды обменялись дальними выстрелами. Крученый удар Бруну Фернандеша был отражен Стеффеном, а Кевин Де Брюйне сотряс штангу.

Игра смотрелась и была обоюдоострой — разве что "Сити" больше владел мячом, чем "Юнайтед". Соперники были достойны друг друга.

А на 24-й минуте случился еще один отмененный гол. Фоден совершил рывок с левого фланга до штрафной, откуда пробил Дина Хендерсона, но вновь офсайд.

Ближе к перерыву игра успокоилась. За первый тайм телезрители увидели лишь один удар в створ, да и тот нанесли "дьяволы".

Второй же тайм начался с гола, забитого по всем правилам. Фоден навесил со штрафного, а Стоунс бедром переправил мяч в ворота — 0:1.

Забитый гол придал уверенности "горожанам", которые установили контроль над игрой и принялись оказывать давление на дрогнувшего соперника.

"Сити" создал несколько неплохих моментов, заставляя Хендерсона трудиться в поте лица, тогда как "Юнайтед" ответить было нечем — лишь нелепая попытка Антони Мартиаля заработать пенальти.

А на 83-й минуте судьба матча была решена. Аарон Ван-Биссака головой вынес мяч за пределы штрафной площади после розыгрыша углового, однако вынес точно на Фернандиньо, который тут же пробил в нижний угол ворот — 0:2.

После второго гола у хозяев опустились руки — заключительные минуты прошли безмятежно для гостей.

В первом тайме игра была вполне равной, тем удивительнее провал, случившийся с "Юнайтед" после первого пропущенного гола. "Сити" победил заслуженно и в четвертый сезон подряд достиг финала Кубка Лиги. А "дьяволы" проиграли свой четвертый полуфинал при Оле Гуннаре Сульшере.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:0)

Голы: Стоунс 50, Фернандиньо 83.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Ван де Бек 88), Мактоминей (Гривуд 75), Погба, Фернандеш, Рэшфорд, Мартиаль.

"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Махрез (Родри 79), Фоден, Стерлинг.

Предупреждения: Фред, Шоу — Фернандиньо, Канселу.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2021 00:40

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. roberto-89 07.01.2021 01:35 # roberto-89
    Хоть манки и не выиграли КАЛ , они все равно останутся калом ухехехехехехехехехехехехеех

    (ответить)

  2. roberto-89 07.01.2021 01:28 # roberto-89
    Юлька маленькая моя с победой )))

    (ответить)

  3. l-freeman 07.01.2021 01:17 # l-freeman
    Мы можем выиграть КЛ, говорил он, мы более свежие, ну ну))))
    Ох и пиздобол

    (ответить)

  4. electric 07.01.2021 01:09 # electric
    Юль, с победой! Изи катка!

    (ответить)

  5. roberto-89 07.01.2021 01:07 # roberto-89
    А кто из манков шлюх с помойки мне отсосало сделает ? М ?

    (ответить)

  6. sausage 07.01.2021 01:07 # sausage
    А тем временем: Вудворд вернул себе статус наиболее высокооплачиваемого руководителя в АПЛ. Не иначе на зарплате Оле сэкономил.

    (ответить)

  7. mancityman 07.01.2021 01:05 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  8. v-0987654321 07.01.2021 01:02 # v-0987654321
    lexa-anal сайт для педерастов не здесь вали

    (ответить)

  9. narcot 07.01.2021 00:59 # narcot
    не победил, а обоссал

    (ответить)

  10. lexa-arsenal 07.01.2021 00:57 # lexa-arsenal
    полуфинальтед, ахаххаххахах

    (ответить)

  11. dallaslp 07.01.2021 00:54 # dallaslp
    покетина решил показать кто батя в хате и начал свой путь во Франции с разгрома.

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 07.01.2021 00:54 # lexa-arsenal
    mанки 1олько на пару дней вылезли из под шконки, а 1еперь опя1ь обра1но. олд уни1аз бордель для приезжих)

    (ответить)

  13. keane16 07.01.2021 00:52 # keane16
    Покпа на поле - быть сосямбе, как и Марс.
    Сити без проблем и по праву в финале, а вот с ЛФК такое вообще не прокатит - нех придумывать велик, надо выпускать нормальных типов, а не этих черноголовок

    (ответить)

  14. thegodfather 07.01.2021 00:52 # thegodfather
    сульша опять проепал полуфинал, хДДД


    ну да, верьте дальше, что он затащит титул для мю, ага)

    (ответить)

  15. edgarkuznetsov 07.01.2021 00:51 # edgarkuznetsov
    Шпоры на контрах накажут снова как в чемпе.

    (ответить)

  16. lexa-arsenal 07.01.2021 00:51 # lexa-arsenal
    liverfun

    чет просто на классе сити победил, гвардиола напиздил идей у ливерпуля по поводу обороны, как будто прошлосезонного чемпиона увидел, здорово отзащищались.

    Источник: http://fapl.ru/posts/83283/?c=1

    в э1оm mа1че mc не сосал в судейской, хз о чеm пеликан говори1

    (ответить)

  17. roberto-89 07.01.2021 00:51 # roberto-89
    Манков с победой ) лемасик жалко (((((

    (ответить)

  18. ensiferum 07.01.2021 00:48 # ensiferum
    Слили ненужный турнир.

    (ответить)

  19. imf-tau 07.01.2021 00:47 # imf-tau
    Погба дно, Марс труп.

    Олегу пиздюль за затяг с заменами, 20 минут проебали смотря на все тоже. Бруну на матч с Бернли отдых.

    Остальные средне, Сити играл лучше, свои моменты додавил. КАЛ видимо трофей Сити.

    (ответить)

  20. liverfun 07.01.2021 00:47 # liverfun
    чет просто на классе сити победил, гвардиола напиздил идей у ливерпуля по поводу обороны, как будто прошлосезонного чемпиона увидел, здорово отзащищались.
    де брюйне сейчас лучший игрок мира без вариантов, абсолютный топарь без слабых мест

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: