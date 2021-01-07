ПСЖ оптимистичен насчет аренды Алли

ПСЖ оптимистичен насчет трансфера полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.

В минувший понедельник издание Sky Sports сообщило, что "Тоттенхэм" не планирует отпускать Алли к своему бывшему наставнику Маурисио Почеттио, с недавних пор тренирующему ПСЖ.



Однако на "Стад де Франс" считают иначе, утверждает The Telegraph. ПСЖ высоко оценивает свои шансы взять 24-летнего игрока сборной Англии в аренду до конца сезона.



ПСЖ пытался арендовать Алли еще в летнее трансферное окно, но все три соответствующих предложения были отклонены "шпорами". Однако в то время Деле еще не угодил в опалу к Жозе Моуриньо, а у парижан еще не было Почеттино.



Почеттино до сих пор состоит в хороших отношениях с президентах "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, вдобавок ПСЖ рассчитывает на заинтересованность самого Алли, ведь Чемпионат Европы все ближе.