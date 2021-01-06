Саттон: "Клопп превратился из мистера Мотиватора в мистера Нытика"

Бывший нападающий "Челси", "Блэкберна", "Селтика" и сборной Англии Крис Саттон заявил, что в этом сезоне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп превратился в нытика.

После поражения 1:0 от "Саутгемптона" на текущей неделе Клопп пожаловался, что "Манчестер Юнайтед" зарабатывает подозрительно много пенальти.



Это уже не первая жалоба Клоппа в нынешнем сезоне, и Саттону кажется, что этим нытьем Юрген портит свою репутацию.



"В этом сезоне Юрген Клопп уже не выглядит тем хладнокровным персонажем, которого ничем не смутить. Вместо этого он стал больше жаловаться".



"Начиная от полуденного времени начала матчей и заканчивая пятью заменами, количеством зарабатываемых "Манчестер Юнайтед" пенальти в сравнении с "Ливерпулем", — он жалуется насчет всего".



"В его словах чувствуется раздражение, когда бы он ни говорил. Он превратился из мистера Мотиватора в мистера Нытика. И, тем не менее, они все равно на вершине Премьер-Лиги", — пишет Саттон в своей колонке в Daily Mail.