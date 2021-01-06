Саттон: "Клопп превратился из мистера Мотиватора в мистера Нытика"

Юрген Клопп Бывший нападающий "Челси", "Блэкберна", "Селтика" и сборной Англии Крис Саттон заявил, что в этом сезоне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп превратился в нытика.

После поражения 1:0 от "Саутгемптона" на текущей неделе Клопп пожаловался, что "Манчестер Юнайтед" зарабатывает подозрительно много пенальти.

Это уже не первая жалоба Клоппа в нынешнем сезоне, и Саттону кажется, что этим нытьем Юрген портит свою репутацию.

"В этом сезоне Юрген Клопп уже не выглядит тем хладнокровным персонажем, которого ничем не смутить. Вместо этого он стал больше жаловаться".

"Начиная от полуденного времени начала матчей и заканчивая пятью заменами, количеством зарабатываемых "Манчестер Юнайтед" пенальти в сравнении с "Ливерпулем", — он жалуется насчет всего".

"В его словах чувствуется раздражение, когда бы он ни говорил. Он превратился из мистера Мотиватора в мистера Нытика. И, тем не менее, они все равно на вершине Премьер-Лиги", — пишет Саттон в своей колонке в Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Саттон

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. serg110kv 06.01.2021 23:48 # serg110kv
    Если Клопп нытик, то кто же тогда обсосанный переводчик?

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  2. zabo 06.01.2021 23:42 # zabo
    Он прав

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  3. jirrort 06.01.2021 23:35 # jirrort
    This is true!

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  4. electric 06.01.2021 23:31 # electric
    Бывший нападающий "Челси", "Блэкберна", "Селтика" и сборной Англии Крис Саттон

    Чмошник

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  5. chebrec 06.01.2021 23:08 # chebrec
    Ахахаха
    Охохохо
    Ехехехе

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