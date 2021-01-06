Эшпириту Санту оштрафован на 25 тысяч фунтов
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту был оштрафован на 25 тысяч фунтов за критику рефери Ли Мейсона.
Эшпириту Санту обрушился с критикой на Мейсона после поражения 2:1 от "Бернли" 21 декабря. Нуну даже заявил, что Ли не обладает достаточной квалификацией, чтобы работать на уровне Премьер-Лиги.
И хотя затем Эшпириту Санту отказался приносить извинения, с выдвинутыми FA обвинениями Нуну согласился в ходе персонального слушания своего дела перед независимой комиссией, о чем говорится в опубликованном сегодня заявлении Ассоциации.
Помимо штрафа, португальский специалист был предупрежден, что повторная провинность повлечет за собой боле серьезные санкции.
06.01.2021 21:00
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Последние комментарии:
Красавчик что не извинился. Надо начинать гасить ФА, чтоб они что то делали с уебками судейскими.
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21 век,а мнением своим личным нельзя делиться.сиди молчи в тряпочку.позор
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что за нонейм?
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Офигеть 2.5млн рублей штраф, мда уж.....Свобода слова так сказать
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