Эшпириту Санту оштрафован на 25 тысяч фунтов

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту был оштрафован на 25 тысяч фунтов за критику рефери Ли Мейсона.

Эшпириту Санту обрушился с критикой на Мейсона после поражения 2:1 от "Бернли" 21 декабря. Нуну даже заявил, что Ли не обладает достаточной квалификацией, чтобы работать на уровне Премьер-Лиги.

И хотя затем Эшпириту Санту отказался приносить извинения, с выдвинутыми FA обвинениями Нуну согласился в ходе персонального слушания своего дела перед независимой комиссией, о чем говорится в опубликованном сегодня заявлении Ассоциации.

Помимо штрафа, португальский специалист был предупрежден, что повторная провинность повлечет за собой боле серьезные санкции.


Метки FA, Вулверхэмптон, Мейсон, рефери, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 21:00

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  1. gerrard08 06.01.2021 22:36 # gerrard08
    Красавчик что не извинился. Надо начинать гасить ФА, чтоб они что то делали с уебками судейскими.

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  2. liverbro 06.01.2021 22:22 # liverbro
    21 век,а мнением своим личным нельзя делиться.сиди молчи в тряпочку.позор

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  3. geniusss 06.01.2021 21:57 # geniusss
    что за нонейм?

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  4. insadman6 06.01.2021 21:07 # insadman6
    Офигеть 2.5млн рублей штраф, мда уж.....Свобода слова так сказать

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