Эшпириту Санту оштрафован на 25 тысяч фунтов

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту был оштрафован на 25 тысяч фунтов за критику рефери Ли Мейсона.

Эшпириту Санту обрушился с критикой на Мейсона после поражения 2:1 от "Бернли" 21 декабря. Нуну даже заявил, что Ли не обладает достаточной квалификацией, чтобы работать на уровне Премьер-Лиги.



И хотя затем Эшпириту Санту отказался приносить извинения, с выдвинутыми FA обвинениями Нуну согласился в ходе персонального слушания своего дела перед независимой комиссией, о чем говорится в опубликованном сегодня заявлении Ассоциации.



Помимо штрафа, португальский специалист был предупрежден, что повторная провинность повлечет за собой боле серьезные санкции.