Бекхэм зовет Фила Невилла в Майами
Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл вступил в переговоры о переходе в "Интер Майами".
Напомним, Невилл еще в апреле объявил, что покинет свое нынешнее место работы летом 2021. Теперь Фил может сделать это раньше, потому что FA уже нашла ему замену, а женский Чемпионат Европы был перенесен на 2022 год.
Предполагается, что совладелец "Солфорда" из Лиги Два хочет пойти по стопам своего старшего брата Гари и попробовать себя в клубном футболе.
Соответствующую возможность Филу готов предоставить его бывший партнер по "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм, который ищет замену Диего Алонсо, при котором команда из Флориды заняла 10-е место из 14 возможных в Восточной конференции МЛС в прошлом сезоне.
По информации Sky Sports, Бекхэм и Невилл уже провели предварительные переговоры, и вскоре Фил может получить предложение о работе.
06.01.2021 20:00
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