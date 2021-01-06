Бекхэм зовет Фила Невилла в Майами

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл вступил в переговоры о переходе в "Интер Майами".

Напомним, Невилл еще в апреле объявил, что покинет свое нынешнее место работы летом 2021. Теперь Фил может сделать это раньше, потому что FA уже нашла ему замену, а женский Чемпионат Европы был перенесен на 2022 год.



Предполагается, что совладелец "Солфорда" из Лиги Два хочет пойти по стопам своего старшего брата Гари и попробовать себя в клубном футболе.



Соответствующую возможность Филу готов предоставить его бывший партнер по "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм, который ищет замену Диего Алонсо, при котором команда из Флориды заняла 10-е место из 14 возможных в Восточной конференции МЛС в прошлом сезоне.



По информации Sky Sports, Бекхэм и Невилл уже провели предварительные переговоры, и вскоре Фил может получить предложение о работе.