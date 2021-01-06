Переговоры Вейналдума и "Ливерпуля" зашли в тупик

Переговоры полузащитника Джорджиньо Вейналдума и "Ливерпуля" о новом контракте зашли в тупик.

Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" достаточно давно сделал Вейналдуму предложение о продлении сотрудничества, и это предложение до сих пор актуально.



Однако 30-летний голландец не готов принять озвученные мерсисайдским клубом условия, считая, что заслуживает большего. При этом отказом игрок не отвечал, вопреки слухам.



Sky Sports называет данную ситуацию "тупиковой". Вейналдум хочет остаться в "Ливерпуле", но подпишет новый контракт, только если будет переведен в число самых высокооплачиваемых игроков команды Юргена Клоппа.



Добавим, что действующий контракт Вейналдума истекает в конце этого сезона. Бывший игрок "Ньюкасла" уже имеет право вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, включая "Барселону", чей наставник Рональд Куман еще с прошлого лета жаждет заполучить своего бывшего подопечного по сборной Голландии.