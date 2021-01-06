Переговоры Вейналдума и "Ливерпуля" зашли в тупик

Джонджиньо Вейналдум Переговоры полузащитника Джорджиньо Вейналдума и "Ливерпуля" о новом контракте зашли в тупик.

Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" достаточно давно сделал Вейналдуму предложение о продлении сотрудничества, и это предложение до сих пор актуально.

Однако 30-летний голландец не готов принять озвученные мерсисайдским клубом условия, считая, что заслуживает большего. При этом отказом игрок не отвечал, вопреки слухам.

Sky Sports называет данную ситуацию "тупиковой". Вейналдум хочет остаться в "Ливерпуле", но подпишет новый контракт, только если будет переведен в число самых высокооплачиваемых игроков команды Юргена Клоппа.

Добавим, что действующий контракт Вейналдума истекает в конце этого сезона. Бывший игрок "Ньюкасла" уже имеет право вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, включая "Барселону", чей наставник Рональд Куман еще с прошлого лета жаждет заполучить своего бывшего подопечного по сборной Голландии.


Метки Вейналдум, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 18:00

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  1. gerrard08 06.01.2021 18:59 # gerrard08
    Самых высокооплачиваемых это походу в районе 200 и долгосрочный.
    При всем уважении Вейн прихринел. Интересно было бы узнать больше конкретики, но больше 140к + 2(+1) контракта предлагать это = дать игроку доить себя.

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  2. dexter 06.01.2021 18:46 # dexter
    Новый контракт Вени, продать ебаных палок Минамино, Шакири, Ориги и АОЧа с Матипом. В сумме около 70 лямов, добавить деньжат и прикупить нормальных ЦЗ и ЦП.

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  3. largo-winch 06.01.2021 18:35 # largo-winch
    Big games player.
    Bignaldum

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  4. electric 06.01.2021 18:22 # electric
    В принципе можно было бы и продать в конце сезона, если найдут адекватную замену на ближайшую перспективу.

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  5. sausage 06.01.2021 18:13 # sausage
    И что здесь нового? Новость типа «на улице зима».

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