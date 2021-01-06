Агент обещает, что будущее Озила прояснится в ближайшие дни

Агент Эркют Согут сообщил, что будущее полузащитника "Арсенала" Месута Озила должно проясниться в ближайшие дни.

На протяжении последних суток будущее Озила было предметом интенсивных спекуляций в прессе. Месута сватают как в "Ди Си Юнайтед" из МЛС, так и в турецкий "Фенербахче".



Если ранее Согут исключал уход своего клиента из "Арсенала" в январе, то теперь агент уже не так уверен. Ясность должна наступить на следующей неделе.



"Мы не имели права вести официальные переговоры до 1 января, поэтому теперь мы начинаем изучать цифры и детали в имеющихся у нас вариантах".



"Я не могу назвать эти клубы, потому что это было бы непрофессионально, но по контракту Месута остается шесть месяцев, и нет ничего необычного в том, что мы разговариваем с людьми о различных возможностях и пытаемся найти лучший вариант для Месута".



"Он может остаться в "Арсенале", но может и уйти. Приоритет Месута — остаться, но футбол непредсказуем, и здесь все может очень быстро поменяться. В данный момент мы просто изучаем все варианты на январь и лето".



"Если мы захотим уйти в январе, мне придется поговорить с "Арсеналом". Если мы уходим летом, этого не потребуется. Такова ситуация. В ближайшие 7-10 дней ситуация станет чуть яснее — теперь трансферное окно открыто, и дела могут делаться быстрее", — сообщил Согут ESPN.