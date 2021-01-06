Дринкуотер договаривается о переходе в "Касымпашу"

Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер ведет переговоры о своем переходе в турецкий клуб "Касымпаша".

Дринкуотер не сыграл ни минуты за "Челси" ни в нынешнем сезоне, ни в двух предыдущих. В прошлой кампании Данни побывал в аренде в "Бернли" и "Астон Вилле", но провалился в обоих клубах.



Проведя первую половину этого сезона в команде U-23 "синих", где он схлопотал красную карточку в прошлом месяце за стычку с 16-летним Алфи Девайом из "Тоттенхэма", сейчас 30-летний Дринкуотер ищет себе новый клуб.



По информации Daily Mail, Данни, которым ранее интересовались "Шальке-04" и "Кельн" из Бундеслиги, может продолжить карьеру в Турции.



"Касымпаша" занимает 14-место в турецкой Суперлиге и отчаянно жаждет заманить Дринкуотера под свои знамена. Пока переговоры находятся на ранней стадии, однако "Челси" будет более чем счастлив избавиться от экс-игрока "Лестера".



Добавим, что контракт Дринкуотера с "Челси" истекает только в конце следующего сезона.