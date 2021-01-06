Озил, возможно, договорился с "Фенербахче"

Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил договорился с "Фенербахче", если верить слухам из Турции.

Лишь сегодня утром появилась информация, что Озил продвигается в переговорах с клубом МЛС "Ди Си Юнайтед".

А сейчас турецкое новостное издание DHA Spor утверждает, что Озил уже выбрал себе клуб, согласовав контракт до 2024 года с "Фенербахче".

"Мечта становится реальностью: "Месут Озил в "Фенербахче", — гласит заголовок DHA.

Утверждается, что Озил покинет "Арсенал" уже в этом месяце, причем остаток сезона проведет в "Фенербахче" на правах аренды, а затем подпишет постоянный контракт с разовым бонусом в 2.5 миллиона евро и ежегодной зарплатой в 5 миллионов евро.


Метки Арсенал, Озил, Фенербхче

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 15:00

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  1. januzaj00 06.01.2021 15:34 # januzaj00
    Легендарная личность. Принёс немало трофеев Арсеналу! Спасибо за все!

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  2. flamic 06.01.2021 15:18 # flamic
    Чтоб бы ни говорили, он был реально предан клубу. Сейчас такое большая редкость. Человек с большой буквы.

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  3. denkik 06.01.2021 15:13 # denkik
    Ежегодная зарплата в 5 млн. евро. Это 400 тыс. в месяц? В Арсенале, гад, столько в неделю получает.

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  4. pavlix76 06.01.2021 15:06 # pavlix76
    да, давайте уже эту вечно обиженную рожу запихните подальше куда-то!

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  5. anabanana94 06.01.2021 15:00 # anabanana94
    Король!

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