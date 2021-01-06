Озил, возможно, договорился с "Фенербахче"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил договорился с "Фенербахче", если верить слухам из Турции.

Лишь сегодня утром появилась информация, что Озил продвигается в переговорах с клубом МЛС "Ди Си Юнайтед".



А сейчас турецкое новостное издание DHA Spor утверждает, что Озил уже выбрал себе клуб, согласовав контракт до 2024 года с "Фенербахче".



"Мечта становится реальностью: "Месут Озил в "Фенербахче", — гласит заголовок DHA.



Утверждается, что Озил покинет "Арсенал" уже в этом месяце, причем остаток сезона проведет в "Фенербахче" на правах аренды, а затем подпишет постоянный контракт с разовым бонусом в 2.5 миллиона евро и ежегодной зарплатой в 5 миллионов евро.