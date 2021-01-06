Озил, возможно, договорился с "Фенербахче"
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил договорился с "Фенербахче", если верить слухам из Турции.
Лишь сегодня утром появилась информация, что Озил продвигается в переговорах с клубом МЛС "Ди Си Юнайтед".
А сейчас турецкое новостное издание DHA Spor утверждает, что Озил уже выбрал себе клуб, согласовав контракт до 2024 года с "Фенербахче".
"Мечта становится реальностью: "Месут Озил в "Фенербахче", — гласит заголовок DHA.
Утверждается, что Озил покинет "Арсенал" уже в этом месяце, причем остаток сезона проведет в "Фенербахче" на правах аренды, а затем подпишет постоянный контракт с разовым бонусом в 2.5 миллиона евро и ежегодной зарплатой в 5 миллионов евро.
06.01.2021 15:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Легендарная личность. Принёс немало трофеев Арсеналу! Спасибо за все!
(ответить)
Чтоб бы ни говорили, он был реально предан клубу. Сейчас такое большая редкость. Человек с большой буквы.
(ответить)
Ежегодная зарплата в 5 млн. евро. Это 400 тыс. в месяц? В Арсенале, гад, столько в неделю получает.
(ответить)
да, давайте уже эту вечно обиженную рожу запихните подальше куда-то!
(ответить)
Король!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий