Гвардиола: "У нас осталось мало игроков"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что у него осталось мало игроков.

В минувшее воскресенье "Сити" провел свой, возможно, лучший матч в этом сезоне, уверенно победив "Челси" со счетом 1:3 в Премьер-Лиге.



Однако Гвардиола спешит напомнить, что коронавирус вывел из строя сразу шесть игроков первой команды "горожан", и это является проблемой при столь насыщенном графике матчей.



"У нас осталось мало игроков. Сыграть матч или два в таких условиях еще можно, но делать это на протяжении длительного времени, когда у тебя есть только 14-15 игроков, сложнее".



"Однако, как и каждый в мире, мы должны приспособиться. Приспособиться в личной жизни и профессиональной. У нас нет иного выбора".



"Важно, чтобы заболевшие COVID парни полностью поправились, а другие бы максимально избегали этой заразы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, сегодня "Сити" отчитался еще о трех случаях заражения COVID-19. В числе этой тройки оказался третий голкипер Скотт Карсон.