Гвардиола: "У нас осталось мало игроков"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что у него осталось мало игроков.

В минувшее воскресенье "Сити" провел свой, возможно, лучший матч в этом сезоне, уверенно победив "Челси" со счетом 1:3 в Премьер-Лиге.

Однако Гвардиола спешит напомнить, что коронавирус вывел из строя сразу шесть игроков первой команды "горожан", и это является проблемой при столь насыщенном графике матчей.

"У нас осталось мало игроков. Сыграть матч или два в таких условиях еще можно, но делать это на протяжении длительного времени, когда у тебя есть только 14-15 игроков, сложнее".

"Однако, как и каждый в мире, мы должны приспособиться. Приспособиться в личной жизни и профессиональной. У нас нет иного выбора".

"Важно, чтобы заболевшие COVID парни полностью поправились, а другие бы максимально избегали этой заразы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Добавим, сегодня "Сити" отчитался еще о трех случаях заражения COVID-19. В числе этой тройки оказался третий голкипер Скотт Карсон.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. reams 06.01.2021 15:12 # reams
    молодцы, хорошо справляются еще, некоторые клубы(не буду тыкать пальцем) уже давно бы в зоне вылета валялись

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  2. mancityman 06.01.2021 14:32 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. mancunia-planet 06.01.2021 14:22 # mancunia-planet
    Чета ни один спортсмен не умер, разве это не странно. Но бл стоит попасть в больницу в РФ и тебе пздц, и всем ковид пишут. В основном это люди после сорока лет.

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  4. abracadabra55 06.01.2021 14:13 # abracadabra55
    Огласите весь список сэр пеп.

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