Гвардиола: "У нас осталось мало игроков"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что у него осталось мало игроков.
В минувшее воскресенье "Сити" провел свой, возможно, лучший матч в этом сезоне, уверенно победив "Челси" со счетом 1:3 в Премьер-Лиге.
Однако Гвардиола спешит напомнить, что коронавирус вывел из строя сразу шесть игроков первой команды "горожан", и это является проблемой при столь насыщенном графике матчей.
"У нас осталось мало игроков. Сыграть матч или два в таких условиях еще можно, но делать это на протяжении длительного времени, когда у тебя есть только 14-15 игроков, сложнее".
"Однако, как и каждый в мире, мы должны приспособиться. Приспособиться в личной жизни и профессиональной. У нас нет иного выбора".
"Важно, чтобы заболевшие COVID парни полностью поправились, а другие бы максимально избегали этой заразы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Добавим, сегодня "Сити" отчитался еще о трех случаях заражения COVID-19. В числе этой тройки оказался третий голкипер Скотт Карсон.
06.01.2021 14:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
молодцы, хорошо справляются еще, некоторые клубы(не буду тыкать пальцем) уже давно бы в зоне вылета валялись
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Чета ни один спортсмен не умер, разве это не странно. Но бл стоит попасть в больницу в РФ и тебе пздц, и всем ковид пишут. В основном это люди после сорока лет.
(ответить)
Огласите весь список сэр пеп.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий