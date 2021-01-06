Славен Билич вернулся к работе в Китае

Спустя три недели после своего увольнения из "Вест Бромвича" Славен Билич нашел новую работу, возглавив "Бэйцзин Гоань" из Китая.

Билич провел на тренерском мостике "Вест Бромвича" 18 месяцев. В прошлом сезоне Славен помог "дроздам" повыситься в классе, а вот старт в Премьер-Лиге он провалил.



Билич оставил "Вест Бромвич" после 1:1 с "Манчестер Сити" в середине декабря, а сегодня был подтвержден новым наставником "Бэйцзин Гоань", заключив контракт на два года.



Таким образом, "Бэйцзин Гоань", завершивший прошлый сезон китайской Суперлиги на третьем месте, становится уже седьмым клубом в тренерской карьере 52-летнего хорвата.