Славен Билич вернулся к работе в Китае

Славен Билич Спустя три недели после своего увольнения из "Вест Бромвича" Славен Билич нашел новую работу, возглавив "Бэйцзин Гоань" из Китая.

Билич провел на тренерском мостике "Вест Бромвича" 18 месяцев. В прошлом сезоне Славен помог "дроздам" повыситься в классе, а вот старт в Премьер-Лиге он провалил.

Билич оставил "Вест Бромвич" после 1:1 с "Манчестер Сити" в середине декабря, а сегодня был подтвержден новым наставником "Бэйцзин Гоань", заключив контракт на два года.

Таким образом, "Бэйцзин Гоань", завершивший прошлый сезон китайской Суперлиги на третьем месте, становится уже седьмым клубом в тренерской карьере 52-летнего хорвата.


Метки Билич, Бэйцзин Гоань, Вест Бромвич, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 12:00

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