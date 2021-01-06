Де Брюйне: "Сити" не был готов к началу сезона"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне объяснил, почему его команда так слабо начала этот сезон Премьер-Лиги.

После победы 1:3 над "Челси" в минувший уикенд главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда показала игру образца своих чемпионских сезонов.



Действительно, этот футбол резко контрастирует с тем, что "Сити" демонстрировал в первых матчах кампании, к старту которой, как считает Де Брюйне, команда просто оказалась не готова.



"Думаю, в начале сезона у нас было много проблем, много травм, у нас не было предсезонного периода. Ментально и физически мы не были готовы к новому сезону".



"Думаю, за последний месяц некоторые игроки вернулись в строй, а мы восстановили свой уровень, одержали несколько побед и улучшили свое положение в таблице", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.