Эриксен предложен "Вест Хэму"

"Интер" предложил "Вест Хэму" приобрести Кристиана Эриксена, но фаворитом в борьбе за датского полузащитника является другой клуб.

Напомним, Эриксен лишь год назад присоединился к "Интеру" из "Тоттенхэма", однако это приобретение оказалось провальным для итальянского клуба.



В этом сезоне Эриксен отметился только пятью появлениями в стартовом составе с учетом всех соревнований, и еще в декабре директор "Интера" Джузеппе Маротта объявил, что Кристиан выставлен на трансфер.



По информации Sky Sports, в своем стремлении избавиться от 28-летнего датчанина "Интер" даже обратился к "Вест Хэму".



Однако куда вероятнее, что Эриксен перейдет в ПСЖ. Главный тренер парижан Маурисио Почеттино хочет сделать Кристиана, с которым ему довелось поработать в "Тоттенхэме", своим первым приобретением на новом месте работы.



В отличие от "Вест Хэма", ПСЖ без особых проблем может потянуть зарплату Эриксена.