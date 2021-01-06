Сульшер ответил Клоппу насчет пенальти
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на замечание своего коллеги Юргена Клоппа по поводу подозрительно большого количества пенальти, зарабатываемых "красными дьяволами".
После поражения 1:0 от "Саутгемптона" в минувший понедельник Клопп раскритиковал рефери Андре Марринера, а также указал на то, что за два года при Сульшере "Юнайтед" заработал больше пенальти, чем "Ливерпуль" за пять с половиной лет при Юргене.
Оле Гуннар не берется оспаривать факты, но догадывается, что таким поведением Клопп просто пытается повлиять на арбитров.
"Факт ли это? Вероятно, да. Вероятно, таким и будет мой ответ. Мы зарабатываем больше пенальти, чем они, и это факт. Я не считаю, сколько пенальти они зарабатывают, но если они хотят тратить свое время, считая фолы на наших игроках в штрафной... У меня нет времени на это".
"Я не могу говорить от лица других тренеров и утверждать, почему они говорят такие вещи. Мне кажется, это сработало в полуфинале Кубка Англии в прошлом году, когда Фрэнк (Лэмпард) высказался насчет этого, и затем мы не получили чистый пенальти".
"Так что, возможно, это попытка повлиять на рефери. Я не знаю точно. Но я не переживаю насчет этого. Когда на наших игроках фолят внутри штрафной, это должен быть пенальти", — цитирует Сульшера Sky Sports.
06.01.2021 07:00
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Даже не знал, что настолько много.
всегда думал, что это просто ощущение стороннего мнения.
У нас пенальти получали за фолы на Мо и Мане. Но в какой-то момент они стали делать картинно.
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Я не считаю, сколько пенальти они зарабатывают, но если они хотят тратить свое время, считая фолы на наших игроках в штрафной... У меня нет времени на это
Источник: http://fapl.ru/posts/83265/
норм поссал на насекомое)
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Уверен..буки покупают арбитров. Им пох на портовую помойку...
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