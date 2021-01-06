Сульшер ответил Клоппу насчет пенальти

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на замечание своего коллеги Юргена Клоппа по поводу подозрительно большого количества пенальти, зарабатываемых "красными дьяволами".

После поражения 1:0 от "Саутгемптона" в минувший понедельник Клопп раскритиковал рефери Андре Марринера, а также указал на то, что за два года при Сульшере "Юнайтед" заработал больше пенальти, чем "Ливерпуль" за пять с половиной лет при Юргене.

Оле Гуннар не берется оспаривать факты, но догадывается, что таким поведением Клопп просто пытается повлиять на арбитров.

"Факт ли это? Вероятно, да. Вероятно, таким и будет мой ответ. Мы зарабатываем больше пенальти, чем они, и это факт. Я не считаю, сколько пенальти они зарабатывают, но если они хотят тратить свое время, считая фолы на наших игроках в штрафной... У меня нет времени на это".

"Я не могу говорить от лица других тренеров и утверждать, почему они говорят такие вещи. Мне кажется, это сработало в полуфинале Кубка Англии в прошлом году, когда Фрэнк (Лэмпард) высказался насчет этого, и затем мы не получили чистый пенальти".

"Так что, возможно, это попытка повлиять на рефери. Я не знаю точно. Но я не переживаю насчет этого. Когда на наших игроках фолят внутри штрафной, это должен быть пенальти", — цитирует Сульшера Sky Sports.

Пенальти с момента назначения Сульшера в МЮ


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 07:00

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  1. liverpool888 06.01.2021 07:39 # liverpool888
    Даже не знал, что настолько много.
    всегда думал, что это просто ощущение стороннего мнения.
    У нас пенальти получали за фолы на Мо и Мане. Но в какой-то момент они стали делать картинно.

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  2. januzaj00 06.01.2021 07:25 # januzaj00
    Я не считаю, сколько пенальти они зарабатывают, но если они хотят тратить свое время, считая фолы на наших игроках в штрафной... У меня нет времени на это

    Источник: http://fapl.ru/posts/83265/

    норм поссал на насекомое)

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  3. asnural 06.01.2021 07:05 # asnural
    Уверен..буки покупают арбитров. Им пох на портовую помойку...

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