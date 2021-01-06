Сульшер ответил Клоппу насчет пенальти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на замечание своего коллеги Юргена Клоппа по поводу подозрительно большого количества пенальти, зарабатываемых "красными дьяволами".

После поражения 1:0 от "Саутгемптона" в минувший понедельник Клопп раскритиковал рефери Андре Марринера, а также указал на то, что за два года при Сульшере "Юнайтед" заработал больше пенальти, чем "Ливерпуль" за пять с половиной лет при Юргене.



Оле Гуннар не берется оспаривать факты, но догадывается, что таким поведением Клопп просто пытается повлиять на арбитров.



"Факт ли это? Вероятно, да. Вероятно, таким и будет мой ответ. Мы зарабатываем больше пенальти, чем они, и это факт. Я не считаю, сколько пенальти они зарабатывают, но если они хотят тратить свое время, считая фолы на наших игроках в штрафной... У меня нет времени на это".



"Я не могу говорить от лица других тренеров и утверждать, почему они говорят такие вещи. Мне кажется, это сработало в полуфинале Кубка Англии в прошлом году, когда Фрэнк (Лэмпард) высказался насчет этого, и затем мы не получили чистый пенальти".



"Так что, возможно, это попытка повлиять на рефери. Я не знаю точно. Но я не переживаю насчет этого. Когда на наших игроках фолят внутри штрафной, это должен быть пенальти", — цитирует Сульшера Sky Sports.



