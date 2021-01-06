Озил продвигается в переговорах с "Ди Си Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил продвигается в переговорах о переходе в клуб МЛС "Ди Си Юнайтед".

Как известно, Озил не играет за "Арсенал" с марта. "Канониры" даже не стали заявлять 32-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, на Премьер-Лигу и Лигу Европы в этом сезоне.



Английская пресса по-прежнему уверена, что Озил покинет "Эмирейтс" только в конце сезона, когда истечет его контракт, однако наступление января означает, что теперь Месут может вести официальные переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.



Как сообщает Football.London в эксклюзивном материале, Озил уже значительно продвинулся в переговорах с "Ди Си Юнайтед". Бывший клуб Уэйна Руни сделал Месуту "привлекательное предложение".



Данное предложение подразумевает поддержку в развитии персонального бренда Озила M10 в Соединенных Штатах. Также "Ди Си Юнайтед" готов открыть на своем стадионе филиал кофейни Месута 39 Steps Coffee.



Наконец, "Ди Си Юнайтед" собирается сделать Озила лицом своего клуба и запустить отдельную линию товаров с использованием образа экс-игрока "Реала".