Четыре клуба Премьер-Лиги хотят Уильямса

Четыре клуба Премьер-Лиги сражаются за право арендовать крайнего защитника "Манчестер Юнайтед" Брандона Уильямса на вторую половину сезона.

Уильямс совершил настоящий прорыв в прошлом сезоне, в течение которого он только в Премьер-Лиге сыграл 17 матчей.



А вот в нынешней кампании Брандон принял участие лишь в одном матче Премьер-Лиги. Желание играть регулярно подталкивает 20-летнего англичанина к уходу в аренду.



По информации Sky Sports, одним из четырех претендентов на Уильямса из Премьер-Лиги является "Саутгемптон", тогда как Shields Gazette утверждает, что "Ньюкасл" уже достиг принципиальной договоренности насчет аренды Брандона.



Так или иначе, в ближайшие две недели "красным дьяволам" предстоит сыграть пять матчей, и ожидается, что окончательное решение по Уильямсу будет принято после этого отрезка.