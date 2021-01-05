Почеттино "всегда будет любить "Тоттенхэм"

Новоиспеченный наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что никогда не перестанет любить свой бывший клуб "Тоттенхэм".

Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" в ноябре 2019, после пяти с половиной лет работы в клубе. В этот период Маурисио не выиграл никаких трофеев, но достиг первого в истории "шпор" финала Лиги Чемпионов.



На днях Почеттино заступил на тренерский мостик ПСЖ, и на первой же пресс-конференции аргентинского специалиста попросили сравнить его бывший и нынешний клубы.



"Думаю, каждый клуб отличается. ПСЖ — один из крупнейших клубов в мире, и "Тоттенхэм", конечно, тоже".



"Тоттенхэм" — удивительный клуб, о котором у нас остались невероятные ощущения. Сложно их сравнивать, потому что мы во Франции, а "Тоттенхэм" — английский клуб".



"Сложно быть объективным с "Тоттенхэмом", потому что он до сих пор в наших сердцах, и мы любим "Тоттенхэм". Это отношения, которые никогда не прекратятся".



"Мы всегда будем помнить о "Тоттенхэме", но сейчас, думаю, для нас пришло время не сравнивать, а на 100 процентов сосредоточиться на ПСЖ", — цитирует Почеттино Evening Standard.