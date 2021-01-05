Гвардиола уверен, что Де Брюйне подпишет новый контракт
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что полузащитник Кевин Де Брюйне заключит новый контракт с клубом.
Накануне издание The Times сообщило, что Де Брюйне собирается отклонить предложение своего клуба о продлении сотрудничества, недовольный озвученными условиями.
Гвардиола не посвящен в процесс переговоров, однако верит, что существующие разногласия непременно будут преодолены.
"Я вполне уверен, что он останется, но в то же время мы должны уважать процесс. Я не знаю, что происходит, и я не разговаривал об этом с Чики (Бегиристайном, спортивным директором)".
"Но он знает, как сильно я его ценю — не только как игрока, но и как человека. Он очень важен для клуба. Я не переживаю. Но в конце концов решение за ним", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
05.01.2021 22:00
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