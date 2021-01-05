Гвардиола уверен, что Де Брюйне подпишет новый контракт

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что полузащитник Кевин Де Брюйне заключит новый контракт с клубом.

Накануне издание The Times сообщило, что Де Брюйне собирается отклонить предложение своего клуба о продлении сотрудничества, недовольный озвученными условиями.



Гвардиола не посвящен в процесс переговоров, однако верит, что существующие разногласия непременно будут преодолены.



"Я вполне уверен, что он останется, но в то же время мы должны уважать процесс. Я не знаю, что происходит, и я не разговаривал об этом с Чики (Бегиристайном, спортивным директором)".



"Но он знает, как сильно я его ценю — не только как игрока, но и как человека. Он очень важен для клуба. Я не переживаю. Но в конце концов решение за ним", — сообщил Гвардиола Sky Sports.